張佩儀：均衡基金未必適合退休一族

根據積金局2019年底的數據，大約3531億元強積金投資於均衡基金，約佔總資產36%。目前，400多個強積金基金中，有42%是均衡基金，其一年期平均回報為14.7%，3年平均回報為8%，5年平均回報均為4.3%，這3項於各基金種類中均為第二高，反映其長期表現相對穩定。

以持有40%至60%股票成分的均衡基金為例，債券一般會投資美元、歐元和日圓債，美元債佔最多；股票同樣是美股佔多，接着是歐洲、日本和香港股票。持有61%至80%股票成分的均衡基金，環球股票和環球債券是主要的投資項目，而亞洲股票和亞洲債券亦佔不少。

無論你希望在風險得以分散的資產組合中得到較高的回報，還是不擅於自行作資產配置的投資者，均衡基金都不失為投資強積金一個好選擇。不過，對臨近退休人士或已退休人士，均衡基金的風險相對較高，尤其於股市動盪時。若對短期波動承受力較低，宜逐步減少股票的比重，以債券為主，股票為副。

美國萬利理財控股有限公司亞太區總裁

[張佩儀 財女手記]