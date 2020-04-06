張佩儀：均衡基金未必適合退休一族

【明報專訊】考慮強積金配置時，你是否在尋找一種比股票基金風險低，而回報比債券基金可觀的基金？答案就是均衡基金。均衡基金，又稱為混合資產基金，其債券及股票投資組合比例是彈性的，基金經理可以按市場和顧客的需求來調整。不同的混合資產基金的風險水平各異，投資於股票的比例愈高，基金風險便愈高。在股市表現好時，均衡基金升幅沒股票基金強勁，但也大幅拋離債券基金；跌市時，均衡基金的債券資產便能發揮緩衝作用。
根據積金局2019年底的數據，大約3531億元強積金投資於均衡基金，約佔總資產36%。目前，400多個強積金基金中，有42%是均衡基金，其一年期平均回報為14.7%，3年平均回報為8%，5年平均回報均為4.3%，這3項於各基金種類中均為第二高，反映其長期表現相對穩定。
以持有40%至60%股票成分的均衡基金為例，債券一般會投資美元、歐元和日圓債，美元債佔最多；股票同樣是美股佔多，接着是歐洲、日本和香港股票。持有61%至80%股票成分的均衡基金，環球股票和環球債券是主要的投資項目，而亞洲股票和亞洲債券亦佔不少。
無論你希望在風險得以分散的資產組合中得到較高的回報，還是不擅於自行作資產配置的投資者，均衡基金都不失為投資強積金一個好選擇。不過，對臨近退休人士或已退休人士，均衡基金的風險相對較高，尤其於股市動盪時。若對短期波動承受力較低，宜逐步減少股票的比重，以債券為主，股票為副。