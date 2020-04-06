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何國良：銀行業投資前景值得再三思考

【明報專訊】第一季轉眼已過，又進入4月了。第一季的投資收益難看，似乎是不可避免的事。從指數來看，香港主要指數在第一季下跌超過16%，讓指數時光倒流，回到2017年升浪展開之前的水平。至於美股，以主要指數來看，下跌亦有20%，把指數帶回2019年初的水平。但如果看以科技為主的指數，下跌的幅度就減少到只有-14%。基本上只是把去年第四季的升幅抹去，看不出股災的身影。最叫筆者不明白的是，香港雖然正受到第二波疫情所衝擊，但疫情影響最為嚴重的中心，算是離香港遠去，所以從金融資產市場的反應來看，筆者相信香港以至亞洲市場跟已發展國家市場的差距，理應可以收窄。

亞洲市場可拉近與已發展國家差距

聰明的你會立刻問：「咁咪有市場機會？」當然，直接而樂觀的想法本該如此，但兩個市場差距的收窄，可以是來自於價高巿場的回落。畢竟，在未來的一段經濟路上，一個市民儲蓄少，政府負債高的經濟體，因疫情而影響經濟活動，造成頗大的經濟損失，為前路添一分不確定。如上周所言，政府已經all In所有金融和財政政策試圖力挽狂瀾。未來的直升機撒錢 （Helicopter money）將會是經濟歷史上一件重要的財政政策實驗。乘數效應（Multiplier effect）能否如大家經濟101課課本上中描述般呈現大家眼前。這個大實驗的成與敗，將會左右未來數月已發展市場的投資形勢，這樣看來，一場激烈的拔河戰在所難免。

在未來一段時間，大家仍要為防疫工作努力，以免醫療系統出現供需失衡的情况。從數字上，當一個地方的醫療系統短時間不能應付到大量受感染病人時，我們會看到當地的死亡率會高於平均，在歐洲各國數據可以引證這一點。因此，大家要持續慎重面對疫情，免徒添醫療系統負擔。

努力防疫 免添醫療系統負擔

在疫情下，不少投資者的情緒亦受到影響，不容易冷靜地作出決定。最近，有券商嘗試利用數學模型，在這個亂世中，以客觀的數據，計算各類股份的相對吸引力，試圖找出他們最具信心的投資對象。在他們評分的制度中，他們利用個股五大因素去考慮，包括估值、質素、成長潛力、股價動能以至盈利預測調查等。由於不同行業因公司結構差異呈現這些特質略有不同，他們在模型所採用的數據亦因而作出了調整，以求比對時可以有更高的可比性。結果，在他們精選的組合中，在原材料的行業中，他們找出屬於水泥和黃金這兩個子行業的公司。其中以水泥行業，在他們五大因素的評核中，比分都是領先其他資源類股票。而在工業分類中，他們挑選了分別屬於電動車行業以及電網設備的公司。在未來發展的形勢下，政策向這兩方面傾斜亦不足為奇。至於消費股的偏好，可說是大熱勝出：電子商貿和教育。在剩下的關鍵板塊，如金融、醫藥、房地產、科技和電訊，他們的評分結果都主要劍指行業的龍頭。不過事有湊巧，在他們整個組合中，一家銀行也沒有。當然他們這個選擇純因客觀數據而達成，並不會因近期英資銀行的舉動而改變。但正正如此，銀行業未來的投資前景實在值得大家再三研究。

沛達投資管理有限公司

[何國良 基金看世界]

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