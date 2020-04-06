經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：監管當局只會搗亂

【明報專訊】政府宣布不准4人以上的聚會，有上市公司董事問我，如果要開股東會，咁點算好？我答不出來，相信交易所也沒有任何準備，大家都是大安旨意地想，咁當14日完結後，咪可以開番囉。

但是，假如14日後，疫情更嚴重了，又或者是有其他的變化，又怎樣呢？

一個好的管理階層，在這個非常時期，應該要準備好大批的應變策略：假如發生了A狀况，應當如何處理，發生了B狀况，又如何處理，C狀况又當如何……然後公告整個社會，好讓市民有所準備，如果預先公布了也沒準備，又或者是你估錯了疫情發展，也是打死無怨。

政府防疫 頭痛醫頭腳痛醫腳

可是，現在的狀况，是頭痛醫頭，腳痛醫腳，兵來將擋，水來土淹，根本沒有任何的事先準備，也沒有任何計劃，這自然是整個政府的完全失敗。

交易所等監管當局，也是完全沒有任何應變措施，最多只是針對證券商作出了三項不痛不癢的寬，可是照樣把不合資格的公司除牌，完全是麻木不仁，殘酷無情。好些證券界人士的私人群組甚至把他們形容為漢奸了。

知情人士都知道，在疫情過後，證監會和交易所非得好好整頓不可，因為他們完全不為香港的金融做事，只是在搗亂，破壞金融市場，既不愛國，也不愛港，只是現在還未是動手的時機而已。

[周顯 投資二三事]

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