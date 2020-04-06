盧楚仁：兩大話題對後市的啟示

上星期在愚人節當天匯控突然食言宣布年底前都不會派息，消息震驚香港金融市場，令到一眾持有匯控的大小股民非常憤怒。匯控今次無視股民的不滿宣布不派息，背後是因應英國監管機構英倫銀行的指示，要將資金備用，用來受到疫情衝擊下的英國企業作周轉之用。與此同時，上星期五英倫銀行亦突然宣布，公司債購買規模加大一倍至最少200億英鎊，這些英倫銀行的一連串動作，不期然令我擔心英國現在所面對的經濟問題，應該會比想像中嚴重得多。評級機構惠譽上月將英國的主權債務評級由AA調低至AA-，同時亦將展望降至負面，看來前景非常悲觀。

另外，英國和歐盟的第二階段貿易談判仍未展開，令英國硬脫歐的不明朗前景加劇。上周五英國公布綜合採購經理指數（PMI）只有36，是歷史新低。英倫銀行前行長金恩早前亦表示，受新冠病毒疫情衝擊下，英國經濟會比2008年金融海嘯嚴峻得多。令我記起當時金融海嘯爆發前夕，即2007年9月14日，英國第五大按揭銀行北岩（Northern Rock）銀行，因美國次按風暴蔓延而出現擠提，及後更申請破產，英國財政部最終在2008年初宣布北岩銀行暫時被國有化。

似醞釀金融風暴 英鎊近期反彈見頂

今次匯控甚至一眾英資銀行厚着面皮不派息，不單要承受商譽受損，更可能被小股東告上法庭，估計英國金融市場背後正在醞釀金融風暴，再加上美匯指數相對強勢，估計英鎊兌美元今次的反彈在1.2486應該已經見頂，今次的回落亦有機會重回上月1.1409的低位，再破位的話便有機會挑戰1.1000的心理關口。我個人傾向較為悲觀，尤其是匯控的小股東真的告上法庭，而匯控又敗訴的話，估計英鎊今次有機會挑戰1985年的歷史低位1.0520。

上周四原油期貨創下歷史最大的單日升幅，上周同時亦出現歷史最大的單周升幅，若以紐約期油周一低位19.27美元升至周五高位29.11美元計，一共上升了51%。出現這史無前例的報復式大反彈，主要是特朗普成功充當和事老，令俄羅斯和沙特重新就減產問題談判。我認為特朗普今次一定要做「架兩」，原因是今次油價暴跌，最傷的不是俄羅斯而是美國，因美國的原油生產成本遠高於俄羅斯和中東產油國，亦因此美國已有頁岩油商申請破產保護。我相信儘管油價由低位大幅反彈，但美國的頁岩油商會陸續停產，甚至申請破產。

有記者朋友問我為什麼這麼有信心，特朗普可令沙特接受和俄羅斯重新談判，我說在政治方面，美國和沙特是盟友，沙特需要美國的軍力在中東和伊朗抗衡，所以絕對不敢得罪美國這個大佬。經濟方面，若沙特不肯就範結束這個原油減價戰，特朗普已經暗示會向沙特進口的原油徵收巨額關稅。不單止這樣，我估計特朗普甚至會經濟制裁沙特阿拉伯，迫使沙特和俄羅斯和談。

沙特阿美擬第二上市 原油減價戰不會持久

有分析員指沙特阿拉伯所發動的原油減價戰，起碼會延續到年底，我答記者不會，這件事應該很快會解決，因為年底沙特阿美有機會在亞洲第二上市，所以沙特阿拉伯不會打持久戰。現階段金融市場會高度關注今日俄羅斯參與「油組+」的視像會議。會前傳出有機會減產1000萬桶，特朗普更說1500萬桶，所以市場會以1000萬桶為下限，1500萬桶為上限。若公布出來的減產數量在此範圍內，估計對油價的影響不會太大。若出現驚喜在1500萬桶以上的話，紐約期油有機會再爆上36美元。相反，若減產數量令人失望的話，估計油價有機會再次回落至25美元。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]