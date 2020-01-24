摩根大通亞洲：博Call不宜進取 吼匯控購24444

【明報專訊】匯控（0005）宣布暫停派發股息後持續受壓，股價連跌7個交易日，上周累積跌幅達16.5%，成為表現最差藍籌。輪證資金流向反映，投資者仍傾向於低位撈貨，但要捕捉弱勢股反彈，窩輪條款選擇上亦未必適宜太進取，故上周資金集中部署行使價48元以下的匯控認購證，當中以市場上最貼價的匯控Call輪24444較為熱門，行使價為46.46元，實際槓桿約8倍，最後交易日2020年9月15日。
淡倉方面，當上周匯控急跌至40元水平仍有投資者追沽，惟當股價進一步跌至38元時有部分淡友開始平倉獲利。如投資者認為後市仍有下行空間，或本身已持有匯控正股，希望對沖匯控下跌風險的話，可留意匯控沽25009，行使價38.38元，雖屬輕微價內條款，但已是目前市場上行使價次低的選擇，實際槓桿近5倍，最後交易日2020年9月24日。
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