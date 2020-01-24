摩根大通亞洲：博Call不宜進取 吼匯控購24444

淡倉方面，當上周匯控急跌至40元水平仍有投資者追沽，惟當股價進一步跌至38元時有部分淡友開始平倉獲利。如投資者認為後市仍有下行空間，或本身已持有匯控正股，希望對沖匯控下跌風險的話，可留意匯控沽25009，行使價38.38元，雖屬輕微價內條款，但已是目前市場上行使價次低的選擇，實際槓桿近5倍，最後交易日2020年9月24日。

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