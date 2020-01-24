瑞銀亞洲：觀望油價反彈 中海油購24126

【明報專訊】自上月中俄羅斯與油組（OPEC）談判破裂後，沙特及俄羅斯先後宣布增產，油價急跌，「三桶油」中石油（0857）、中海油（0883）及中石化（0386）紛受累急跌。上周四美國總統特朗普表示，沙特和俄羅斯或將每日減產最少1000萬桶，紐約期油及布蘭特期油曾抽升，不過後來俄羅斯發言人指普京尚未與沙特通電話，油價即時升幅收窄。雖然是否有減產協議未能確認，不過油價低迷是不爭事實，反而投資者可留意油價在低位會否吸引資金吸納，以及中國逐步復工會否略為刺激石油需求。
投資者如看好油股，可留意：中海油認購24126，行使價9元，2020年10月到期，有效槓桿約3.1倍；中海油牛證56657，收回價6.3元，2020年12月到期，有效槓桿約3.3倍；中石油認購23294，行使價3.38元，2020年10月到期，有效槓桿約4.8倍；中石化認購22829，行使價4.49元，2020年8月到期，有效槓桿約6倍。
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