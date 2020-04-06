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劉思明：強勢股適合波動市炒作

【明報專訊】港股缺乏方向，成交萎縮，上落格局料會持續，但波幅或會擴大。石油及相關和高息股上周大彈，但跟風要慎防，部分率先轉強的股份表現堅挺，更適合在波動市炒作。

恒指上周初先跌後回升，升上23,627點再度回軟，跌至22,756點回穩，全周收報23,236點，跌248點或1.06%；國指跌0.15%。大市日均成交1044億元，低於60天平均近一成半，包括周四五成交降至約800億、900億元，成交轉淡。

部分急升股見回吐

恒指中短線走勢看法不變，預計短線依然22,800至23,800點上落，一旦跌穿，區間有機會下移21,700至22,800點，形成更大波幅範圍。倘若要升破24,000點，才有望將區間上移約24,000至25,800點，但機會暫時不高。

趨勢寬度方面，上周初有九成恒指國指成分股重上10天線，但到周五降至約七成；高於20天線比反覆提高至四成以上，高於50天線比則不足一成。趨勢寬度反映部分急升後有回吐，重返10天線以下，隨着20天線下移，有股份升穿20天線比上升，雖然不代表中線向好，但顯示市况回穩；至於50天線成為大市下一重要阻力。

50天線成下一重要阻力

市况轉穩，但行業或股份表現相當參差。據《明報》數據庫涵蓋約350隻股份，上周有約四成股份上升，而追蹤30個行業，有七成下跌，汽車及相關跌近9%捱沽，博彩及消閒跌6%，航空及相關、紡織及服飾跌近半成，不少行業明顯跑輸恒指國指。另一邊廂，能源及相關升近6%，電訊、公用升4%、5%；環保及新能源升逾3%。

能源石油及油服、新能源上周急彈，主要受到油價飈升支持，正如上周五指出，石油或油服公司基本面嚴峻，投機味濃，中石化（0386）、中遠海能（1138）較為可取；電訊、公用的高息率吸引追捧，電訊業前景相對看好，香港電訊（6823）看高一線，但不宜高追，可分段吸納。

騰訊回落至365元可留意

儘管近兩三周不少股份低位大幅反彈，但只有少數股份可以重上或處於3月13日收市價，即3月下跌首個大型反彈的關鍵位置。股份主要為科網、物管教育、食品、基建建材等行業股份，行業強勢、交投活躍股份包括騰訊（0700）、雅生活（3319）、新高教（2001）、萬洲（0288）等（表3）；騰訊回落至365元料有支持，可以留意。

[劉思明 數據尋寶]

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