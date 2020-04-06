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蘇沛豐 焦點股

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蘇沛豐：疫情打擊較輕 東方教育看14元

【明報專訊】經過幾周驚濤駭浪後，恒指上周高低波幅不足一千點，難得回穩。投資者驚魂稍定，各類股份估值略為趨向較合理水平，例如上周本欄提到防守力強但「無辜」陪跌的公用股，股價普遍都出現較明顯反彈。

當市場為資產重新定價，投資者宜趁機調整手上股份。檢視的準主要包括受疫情影響程度及估值高低。內地疫情趨穩，但整體經濟及部分居民收入已受損，加上歐美疫情未受控，非必需消費及出口相關股份仍需觀望。某些行業相對免疫，如物業管理，當中不乏股價創新高者，但物管公司增值服務亦難免受累疫情，目前估值相對較高，萬一大市再下挫，高估值股份沽壓或會較大。

最理想的是既受疫情打擊較輕，估值又低的股份。中國東方教育（0667）是中國最大的職業技能教育服務供應商，截至去年底，於中國29個省份及香港營運177所學校及中心，主要提供烹飪、IT及互聯網技術、汽車服務三大類教育。去年經調整純利增長64%，符合預期。

疫情之下，東方教育自2月20日起停課，公司為學生安排線上學習，暫時沒有學生要求退學或退款，而管理層預期4月份逐漸復課。招生目前暫停，但線上諮詢繼續。公司坐擁62億元人民幣淨現金及金融資產，相當於近三成市值，有財力藉併購拓展新的職業技能教育類別。

我們的行業分析員估計，2019至2022年經調整盈利年均複合增長20%，已考慮到疫情影響；今年預測市盈率約20倍，近上市以來低位。業績後，股價連日累跌近兩成，與14天RSI初步出現底背馳，短期反彈目標14元。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份；招銀國際證券或其關聯機構曾在過去12個月內與本文內所提及發行人有投資銀行業務的關係）

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]

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