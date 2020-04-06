潘迪藍：內地解封後快速復蘇嗎？

近幾個星期，內地的復工情况已大大改善，但經濟尚未恢復至完全正常。即將公布的3月份經濟數據，可能仍會有兩位數跌幅。至於4月份的經濟數據，跌幅應進一步縮小，但估計還未到迅速反彈地步。現時，內地的製造業和建造業板塊的供應端受到封城和復工工人不足的影響已經小得多，但開始面對需求疲弱和通縮問題。但是，基建項目因為有政府提供充足的資金，已經算是亮點。相比之下，交通、零售和消費者服務可能有大量被壓抑的消費者需求，但由於持續的公共衛生限制，而無法恢復正常的營運方式。

製造業改善 仍未回到正常水平

一些初步數據也顯示了類似情况。內地2月份的製造業採購經理指數（PMI）下跌至40.3，但3月份則令人意外地回升至52.0。與2008年環球金融海嘯之後相比，內地製造業這次的復蘇速度更快。當年，內地的製造業採購經理指數在2008年11月跌至38.8的谷底之後，花了4個月時間才回升到50以上。這顯示了，製造業活動在供應端方面受到的限制確實可以相對快速地解決。

3月中，內地最大的私營企業僱主、蘋果的主要代工生產商富士康的創辦人郭台銘就曾經表示，其內地工廠的復工速度「超出預期」。至於官方的估計，到了3月底，99%的大型工業和77%的中小型工業都已經復工。但是，製造業採購經理指數強勁，並不意味着3月份的情况已經完全恢復正常。因為採購經理指數只是基於有多少家公司表示相對於上個月情况有改善或惡化而計算出來。採購經理指數為52，只是意味着略多於一半的公司表示，相對於2月份的歷史低點，情况有所改善。因此，內地製造業的產出其實仍然低於正常水平。若3月份真的已全面反彈，製造業採購經理指數應該會高達65左右。

其他調查顯示的數據則好壞參半。主要調查民營中小企業的長江商學院的中國企業經營狀况指數（BCI）在2月份是37.3，在3月份則輕微反彈至41.3，但仍然是歷史第二低點。大多數製造業公司現在面對的主要問題，並不是通過內地政府的健康檢查或者先將復工工人暫時隔離的問題，而是因為歐美及其他地區封城，外國客戶無心落單，而令它們的出口訂單受到打擊。

海外封城訂單減 反過來窒礙內地復工

另一個問題，是金屬和商品價格下跌引發通縮，對企業盈利構成衝擊。隨着庫存上升，鋼鐵價格現時已經比1月份下跌了10%，環球石油價格就更加是暴跌。這些情况令工業板塊不可能在4月份就回復到新冠肺炎爆發之前的軌迹，儘管相對於3月份來說會有所改善。

抵消出口下跌的最大希望，來自內地的建造和投資周期。內地決策者已經迅速採取行動來增加基建投資。今年第一季，全國各地發行新增專項債券1.08萬億元人民幣，發行規模按年增長63%。此外，今年至今為止發行的所有債券都是專注於基建，去年第一季則只是大約四分之一。因此，地方政府已經有足夠的資金準備好等待基建項目。中央政府亦似乎將基建放在解除封城之後的優先位置。據報到3月第三個星期，已經有89%的大型基建項目復工，其中包括97%的公路項目。這意味著，建造活動將會在4月份迅速回升，而基建投資將會在未來幾個月加快。

不過，房地產建造活動在內地經濟中的比重，比基建更大，而且在封城開始之前，就已經處於比較弱的周期狀態。早在去年底，內地的房地產建造活動就已經放緩，基建投資則開始回升。建造業採購經理指數是當前建造活動的一個不錯指標，2月份跌至歷史最低點26.6，然後在3月份反彈至55.1。與製造業採購經理指數一樣，這種模式表明，儘管3月份的情况確實有改善，但並未完全收復之前的跌幅。

今年第一季內地住房銷售大幅下跌意味着，開發商失去了數千億元人民幣的收入，這遠遠超過它們透過增加借貸可以彌補的數額。由於這些財務限制，在今年餘下時間，內地的建造活動可能只會緩慢復蘇。最重要的是，房地產銷售要快速回復正常，並且應該從減息以及地方政府的政策中獲得一些支持。

服務業方面，尤其是交通和零售業，受到公共衛生限制的打擊最大，而且距離恢復正常狀態的距離最遠。隨着新冠肺炎3月份在美國和歐洲加速傳播，內地有關當局愈來愈擔心由外國傳入的感染風險，因而在3月底禁止外國人入境。這些問題意味着，地方政府在放寬出入境和活動限制方面會相當謹慎，公眾亦繼續擔心感染風險。因此，疫情仍然是內地經濟的供應及需求兩端的制約因素。

國內解封 又擔心海外傳入

很多城市的公共交通工具繼續限制乘客數目，航空公司和鐵路的運輸量亦急劇下跌。大多數省份已經解除了3月份實施的跨省和省內公路封鎖，但只是恢復了部分運輸量。當零售企業被鼓勵重新營業時，商場的營業時間卻縮短了，食肆亦限制堂食顧客的數目。根據的商務部報告，部分百貨公司和食肆已經重新開業，但它們的收入卻只是去年同期的35%。另一方面，網上零售的增長率實際上近期已經放緩了，而不是加速。這可能是因為一些社區安全措施增加了不便，阻止了送貨上門。

內地政府已經制定了如何在未來幾星期內放寬這些公共安全措施的指引。但這些指引會因地區和行業而異，取決於感染的風險。這種差異化的做法表明，全國範圍內的服務業將逐步復蘇，但復蘇速度卻有分別；在全球控制到疫情之前，不可能完全恢復到正常的狀態。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]