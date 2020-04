李聲揚：匯控已死 維基當立

先說匯控,震驚全港,甚至登上本報頭條。今年忽然不派息已夠震撼,更搞笑的是已宣布的去年末期息也彈弓手收回,變成「沒期息」,更慘的是「沒期息」已除淨,股東們一晚受三重打擊,憤怒絕對可以理解。

小弟收到苦主大聯盟邀請(小弟並無持有匯控),議員小股東評論員狂呼不仁不義,要討回公道云云。持有匯控的,不少是仁慈的長者,勞碌半生後,靠公司的派息退休。買得匯控的,普遍不是貪婪之輩,所以也無謂落井下石。反正匯控管理層也不值得維護。

英政府逼銀行就範 匯控也是受害者

但苦主們的部分想法,小弟想指正一下。首先,罪魁禍首絕對是英國政府,匯控只是受害者。有評論說匯控只是借政府過橋,政府只是「建議」,這邏輯小弟不敢苟同。看媒體公開的信件,政府用詞甚強硬,銀行不就範就打算運用監管權力,如此「建議」等同賊人拿刀「建議」你交出財物。另外想想,減派息對管理層有何好處?不少管理層也是小股東,薪酬也和股價掛鈎,有何誘因無事生非?小弟非法律專家,但上市公司彈弓手以往也有出現,並不違法,今次更是受政府所迫,要追究似乎應該狀告英國政府?

至於除淨云云,小弟文章有提及,港交所也有回應,除淨價只是參考。就算有「反除淨」(技術上好像可行?),找天開市價調高一點,其實也是浮雲,救不了股價。只能講句,「本來無一物,何處惹塵埃」?

話說回頭,匯控其實沒有什麼大股東,貝萊德只是代表ETF,正路不問世事。可以為小股東出頭的,可能只剩下平保(2318),不妨在此方向想辦法。

至於媒體評論祭出感情牌,是太過濫情。匯控由遷冊的第一天就早已「離棄」香港,金融海嘯多謝香港云云,不過是舊情人哄你落疊的花言巧語。買股票講感情,傻的嗎?好了,今次匯控傷透股東心已成事實,what's next?西諺有云:Fool me once shame on you, fool me twice shame on me。對付虧待股東而沒有違法的公司,唯一可做的,就是分手。若被人一騙再騙,就很難再有人同情。

遷冊倫敦早已「離棄」香港

補充一句,恒生(0011)和匯控同時宣布業績,匯控甚至更早除淨,但恒生卻「後發先至」,股東3月20日已收取股息。若然匯控股息能早早過戶,悲劇或可避免。具體原因為何?是因為兩地上市?還是股東太多?管理層在這點可以改善一下。股東可能也可以施壓?

HKTVmall方面,上星期本欄已詳細討論,亦提到大家要留意4月初公布的3月經營數據。結果公司在4月2日星期四晚已極速公布。數字方面,看你怎演繹。小弟起初比較保守,認為只是好壞參半。你看按年增長當然是極強勁,但主要是去年基數低。重點一般是按月增長,而3月的按月增長其實不算太強。

無論如何,股價就是一切。公布數據後,星期五公司股價逆市升近4%,老套的一句「貨源已盡入強者之手」。小弟相信故事仍是同一個,而關鍵始終是王維基的領導。有說網購生意門檻其實不高,不是火箭科學。這說法並非全無根據,但紙上談兵的金融人(包括小弟),往往忽略實業家的執行力,以及industry knows how。

不錯,網購肯定不是火箭科學,特別是小本經營的話,很多公司都應付自如。但往往就是生意開始大增就成為催命符:接單太多,人手應付不來,網站應付不了,客戶服務變成黑洞,送貨甩漏,接着就是顧客劣評不斷,拍照投訴,公司的聲譽就受影響。

港視高位配股 有資金人手應付急增訂單

HKTVmall可以說是no news is good news,即使面對訂單大升,似乎也無甚甩漏,顧客也普遍滿意。這倒不是王維基個人形象換來的;網購過程一有出錯,網友可以極之無情。真正功勞,相信正是高位配股。三軍未動,糧草先行。客服、facebook小編、送貨、倉庫、貨車,全都是錢。這些應該是常識,但罵人高位配股cap水的則似乎不同意。

無論如何,HKTVmall已有一定規模。大公司加入競爭的可能永遠存在,但機會似乎不是太大;暫時HKTVmall也不是很賺錢,大企業似乎仍是在旁觀察多。但王維基正是敢做先鋒的勇者。小弟不奢望HKTVmall成為香港的亞馬遜(太離地了),但相信股價破頂,指日可待。至於收復配股價?剛剛星期五就已一度升穿。

(筆者為證監會持牌人士,沒持有上述股份)

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]