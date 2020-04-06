李聲揚：匯控已死 維基當立

先說匯控，震驚全港，甚至登上本報頭條。今年忽然不派息已夠震撼，更搞笑的是已宣布的去年末期息也彈弓手收回，變成「沒期息」，更慘的是「沒期息」已除淨，股東們一晚受三重打擊，憤怒絕對可以理解。

小弟收到苦主大聯盟邀請（小弟並無持有匯控），議員小股東評論員狂呼不仁不義，要討回公道云云。持有匯控的，不少是仁慈的長者，勞碌半生後，靠公司的派息退休。買得匯控的，普遍不是貪婪之輩，所以也無謂落井下石。反正匯控管理層也不值得維護。

英政府逼銀行就範 匯控也是受害者

但苦主們的部分想法，小弟想指正一下。首先，罪魁禍首絕對是英國政府，匯控只是受害者。有評論說匯控只是借政府過橋，政府只是「建議」，這邏輯小弟不敢苟同。看媒體公開的信件，政府用詞甚強硬，銀行不就範就打算運用監管權力，如此「建議」等同賊人拿刀「建議」你交出財物。另外想想，減派息對管理層有何好處？不少管理層也是小股東，薪酬也和股價掛鈎，有何誘因無事生非？小弟非法律專家，但上市公司彈弓手以往也有出現，並不違法，今次更是受政府所迫，要追究似乎應該狀告英國政府？

至於除淨云云，小弟文章有提及，港交所也有回應，除淨價只是參考。就算有「反除淨」（技術上好像可行？），找天開市價調高一點，其實也是浮雲，救不了股價。只能講句，「本來無一物，何處惹塵埃」？

話說回頭，匯控其實沒有什麼大股東，貝萊德只是代表ETF，正路不問世事。可以為小股東出頭的，可能只剩下平保（2318），不妨在此方向想辦法。

至於媒體評論祭出感情牌，是太過濫情。匯控由遷冊的第一天就早已「離棄」香港，金融海嘯多謝香港云云，不過是舊情人哄你落疊的花言巧語。買股票講感情，傻的嗎？好了，今次匯控傷透股東心已成事實，what's next？西諺有云：Fool me once shame on you, fool me twice shame on me。對付虧待股東而沒有違法的公司，唯一可做的，就是分手。若被人一騙再騙，就很難再有人同情。

遷冊倫敦早已「離棄」香港

補充一句，恒生（0011）和匯控同時宣布業績，匯控甚至更早除淨，但恒生卻「後發先至」，股東3月20日已收取股息。若然匯控股息能早早過戶，悲劇或可避免。具體原因為何？是因為兩地上市？還是股東太多？管理層在這點可以改善一下。股東可能也可以施壓？

HKTVmall方面，上星期本欄已詳細討論，亦提到大家要留意4月初公布的3月經營數據。結果公司在4月2日星期四晚已極速公布。數字方面，看你怎演繹。小弟起初比較保守，認為只是好壞參半。你看按年增長當然是極強勁，但主要是去年基數低。重點一般是按月增長，而3月的按月增長其實不算太強。

無論如何，股價就是一切。公布數據後，星期五公司股價逆市升近4%，老套的一句「貨源已盡入強者之手」。小弟相信故事仍是同一個，而關鍵始終是王維基的領導。有說網購生意門檻其實不高，不是火箭科學。這說法並非全無根據，但紙上談兵的金融人（包括小弟），往往忽略實業家的執行力，以及industry knows how。

不錯，網購肯定不是火箭科學，特別是小本經營的話，很多公司都應付自如。但往往就是生意開始大增就成為催命符：接單太多，人手應付不來，網站應付不了，客戶服務變成黑洞，送貨甩漏，接着就是顧客劣評不斷，拍照投訴，公司的聲譽就受影響。

港視高位配股 有資金人手應付急增訂單

HKTVmall可以說是no news is good news，即使面對訂單大升，似乎也無甚甩漏，顧客也普遍滿意。這倒不是王維基個人形象換來的；網購過程一有出錯，網友可以極之無情。真正功勞，相信正是高位配股。三軍未動，糧草先行。客服、facebook小編、送貨、倉庫、貨車，全都是錢。這些應該是常識，但罵人高位配股cap水的則似乎不同意。

無論如何，HKTVmall已有一定規模。大公司加入競爭的可能永遠存在，但機會似乎不是太大；暫時HKTVmall也不是很賺錢，大企業似乎仍是在旁觀察多。但王維基正是敢做先鋒的勇者。小弟不奢望HKTVmall成為香港的亞馬遜（太離地了），但相信股價破頂，指日可待。至於收復配股價？剛剛星期五就已一度升穿。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]