林少陽：再試低點都距離不遠

這名客戶是筆者多年之交，大家順道互相切磋對近期大市的看法。對方認為，今次疫情所及之處，是他經營幾十年生意以來，從未見過的惡劣狀態，甚至遠比2008年的時候更差。這些筆者都相當同意，亦很明白在不久的將來，全球將有不少生意會結業，部分行業甚至從此在地球之上消失。

資產價格與實體經濟 同步程度減弱

不過，有一點很多做實業的生意人，可能未必能夠理解，就是金融市場的運作邏輯，跟實體經濟未必有必然的同步相關性。這個原本已相當薄弱的相關性，在環球央行貨幣政策紀律自雷曼爆煲之後消失殆盡，環球資產價格與實體經濟之間的關係，變得更加弱上加弱。

以上說法，當然不是在鼓吹藥石亂投的投機炒作，資本市場還是有其自身的運作邏輯，對於業務前景受盡疫情折磨的行業，除非他們的資產負債表足夠硬淨，讓他們有充足的彈藥渡過今次難關，否則投資者還是千萬不要碰那些隨時可能倒閉或隨時要向股東開刀的股份了。投資者在入市之前，還是認真細想，你買入的股份會否忽然決定以後不再派息（我可不是針對任何一家上市公司呀！）並可能隨時再來一個世紀供股，甚至被自己國家政府接管，小股東從此血本無歸。試想想，即使你認為機會不大，結果不幸的事仍然會發生在自己身上，何况是那批你亦同意機會確實存在的投資。

認清了投資風險之後，筆者還是認為上個月中的洗倉式急挫，很大程度上是部分過度借貸的投資者被私人銀行或投資銀行剪羊毛的結果。

隨着斬倉潮的結束，第二波的調整（若有的話）應該會在較低波幅及較有秩序的狀態下進行，而屆時的大市調整，亦不會再像上月一樣，出現無差異的全線崩盤。個別不受疫情影響的股份，恐怕早已於上月的洗倉潮中，被無情的債權人一斬到底了。

無差異全線急挫料已完結

說來也巧，於3月19日低位，恒指市帳率創出了0.9倍歷史新低，亦同時是自1990年初至今，過去30年來的線性迴歸（linear regression）平均趨勢線超過2個標準差（Standard deviation）以下水平，過去30年來發生的頻率，只有大約稍高於1%（即在總共7500個交日易中，少於100次），比上月中更絕望的時間，就只得2008年那一次的級數。假如稍後恒指再試2008年那次比平均趨勢低超過3個標準差的水平的話，大市低點亦不是距離上月底部太遠，也不過就是18000點至19000點之間的水平而已。

今年稍後會否有更低位出現？這個機會當然不能抹煞，只是概率大小而已。錢是客戶的，我當然會尊重他們的決定。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]