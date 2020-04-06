陸振球：匯豐股東可short call自製高息

其實，就算不是英國的監管機構強烈勸喻匯控不派息和回購，以現時美國聯儲局減息至近零，對賺息差的銀行業已是要慘淡經營，加上在疫情下百業蕭條，銀行也可能要面對大規模壞帳問題，股民仍在憧憬匯控可維持派8厘至9厘的高息，本身也是相當的不理性。

接受現實 「息即是空」

而就算匯控股東明白了世界已是不同的道理，股價跌至現在的水平，要斬倉也是心理上難以接受，但人總是繼續生存和生活下去，則如何應付「息即是空」的困局？

其實，可以考慮利用期權操作，透過short call賺取期權金來變相收高息，比方如上周五匯控收報37.5元，如short匯控4月28日到期、42元行使價的call option，便可收取約0.26元的期權金，如到期前匯豐不升穿42元，0.26元的便可袋袋平安，以約3周時間賺得0.26元，如每月進行相似操作而又匯控不大升的話，變相等同自製 11厘的收息。

期權可揀長短 息率相同

若到期前升穿42元的話，因手上有匯控的股票，大不了股票被call走(被對家以42元購買了你股票，之後的升幅沒你的份兒，但你也可選擇以42元重新入巿買匯控，然後重新玩另一場short call的遊戲，當然行使價要調高了)。

如嫌每月操作麻煩，也可以每兩個月才玩隔月期權，比如上周五的5月28日到期、同樣行使價為42元的匯豐call option的期權金為0.61元，如若到期時間升不穿42元，便可賺了那0.61元期權金當派息，年化息率同樣約為11厘。

[陸振球 投資超限戰]