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疫市避險收息 港元定存可取 分析料港匯持續走強 息率可見3厘

【明報專訊】新冠狀病毒肺炎未有緩和迹象，本港確診數字也在急升，但上周對本港散戶而言，最大消息莫過於收息愛股匯控（0005）宣布今年暫停派息，消息一出後其股價大跌。多年來全球處於低息環境，加上面對疫情對經濟衝擊下，全球主要央行再出手減息至接近零水平，現時追息一族尋找投資目標變得非常困難。要低風險收息，港元定存或是一個出路。有專家認為，港匯與美元掛鈎之餘，利息又比其略高，吸引資金流入避險，隨着疫情短期難改善，中期會續偏強，加上港元存款減少等因素，料定存息仍有上升空間，見3厘亦不為奇。

明報記者 王俊騏

應英倫銀行要求，英國七大銀行今年停止派息及回購，亦不向高層發花紅，當中匯控原訂本月派發2019年度第四次股息，上周宣布撤回不派，引起散戶一片哀號。今次事件更反映時代轉變，股息不再是選股唯一標準，哪怕匯控股息率達到10厘，但股價持續向下就會「財息兼失」，並突顯現時求息並不容易，特別在低息環境下。

跌市持續 揸高息股或財息兼失

况且，一眾昔日防守高息股，防守力不再，如中電（0002）及煤氣（0003）在跌市中未有展現抗跌力，要安枕無憂地收息便需要有新方向。再者，自港股由高位回落逾兩成後，表現仍然反覆，如投資者純粹是為了收息，港元定存是一個選擇。

事實上，港元近期持續走強。獨立外匯商品分析師盧楚仁認為，背後原因是自美國減息後，觸發套息交易大舉拆倉，使港匯拆息抽高，不少新落盤都改為做港元減美元持倉。不過主因仍是與新冠肺炎疫情相關，美元成為了終極避險貨幣，一旦股市波動走勢比日圓更強，但現時美元無息，而港元與美元掛鈎下，又略有少少息，自然吸引資金流入避險。

資金流入港元避險料成中期趨勢

盧認為，資金因此流入港元，將會是3至6個月的中期趨勢，皆因疫情短期難以解決，經濟數據變差，將會陸續出爐，相信港元走勢半年內仍會與其他避險貨幣一同偏強。

此外，盧楚仁亦相信，隨着港匯續強，定存息也有進一步上升的空間。他指存息有多項因素支持，其一為傳統銀行和虛擬銀行間會加強競爭力「搶錢」而上調息率，而目前市况波動下投資者「現金為王」，不敢胡亂投資，所以更會選擇做定存。

港元存款量減 定存息有上升空間

另一有利因素是，2月港元存款下跌，金管局數據顯示減少了300多億元，如情况持續，有可能使拆息進一步上升，更估計港銀定存息升至3厘也非不可能。若連匯控也不派息，盧楚仁認為投資者做定存也是好選擇，除了做港元外，也可考慮回落了的人民幣。

◆港虛銀陸續試業 搶高利息

為應對虛擬銀行陸續開業，令競爭加劇，各家銀行尤其是中資行都鬥加港元定期存款息率，爭奪存款。近期正式開業的眾安銀行（ZA Bank），便向特選客戶推3個月港元定存4.5厘息優惠，成為近期銀行界的高息前列。該行上周仍在不斷上調存息，最新為一般客戶3個月定存息1.5厘 ，入場門檻僅1元起，6個月和1年期則分別達到2厘及1.7厘。

天星銀行特選客享5厘優惠

另外，由小米 （1810） 及尚乘集團合組的虛擬銀行天星銀行，亦正進行試業，該行更推出3個月港元定存5厘息優惠，比眾安還要高，存款門檻1000元起，但同樣只限特選客戶，即上述集團員工及其推薦的家屬。

各大銀行都有定存優惠應戰。暫時本港三大銀行，都有推出定存優惠，包括短期7天定存優惠，須以指定外幣兌港元，對象是指定客戶，存款息率同樣是4厘，匯豐和中銀香港起存額各須3萬或5萬元。不過，若須以指定外幣兌換，就要留意有蝕匯價的風險，未必可賺足4厘息。

如果以一般客戶短期定存計，匯豐和中銀新開戶做3個月及6個月定存，分別有1.3厘及1.2厘，恒生則為1.2厘及1.1厘，起存額都是1萬元。暫時傳統銀行中提供最高港元定存息的是工銀亞洲的3個月定存，年息達4.2厘，條件是須手機開戶，而起存額1000元以上。

事實上，隨着踏入4月，第二季展開，銀行季結後存息已頻密調整，上周已經有不少銀行多次更改報價，加上本港虛擬銀行陸續試業，彼此間競爭勢更激烈，或會提供更吸引定息，好息一族須密切留意。

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