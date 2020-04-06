經濟
沈永年 大灣區樓市解碼

投資策略

沈永年：內地買樓應否連車位？

【明報專訊】最近有不少珠海及中山新盤開售後不久，就會連帶新盤車位向準業主放售，有不少粉絲也曾問我，這些車位有沒有投資價值？當買了新盤單位時，是否應連車位一併購買？

首先，汽車對內地人來說是生活的必需品，人們大多數都會駕車出入；我亦認為，內地車位市場正值起步階段，預料汽車與車位的比例將愈拉愈高，車位身價也將逐步攀升，所以我亦一直看好內地車位市場。

二手市場連車位物業較易轉售

在我看來，就算你目前所買的物業暫未有自住需要，用不着再買車位，但也要考慮一個更長遠的問題，就是日後會否在二手市場放售物業？若然有此打算，那就要知道，在二手市場中，一般連車位的單位相比獨立放售一個單位較受歡迎，轉售相對容易。

內地政府亦有指引，一般樓宇內的車位，發展商要先出售給業主，並以較優惠的價錢讓業主們優先選購，餘下的才能放售予第三方。

事實上，我在內地買的也多是第三方車位，且價錢亦會較樓宇內業主所買的貴。我也肯定，每當這些新盤車位放售予第三方時，價格亦會隨之上調，幅度可達三至四成。

毋庸置疑，大灣區車位已愈炒愈貴，廣州和深圳部分的車位叫價動輒逾百萬元人民幣，反觀位於佛山、南沙、珠海的新盤所售賣的車位價格也平均約20萬至25萬元人民幣，而中山尤其神灣此等鎮區售予準業主的新盤車位，目前售價更可低至16萬至18萬元人民幣，確實相對吸引。

據中山市官方數據顯示，當地的機動車登記數量接近150萬部，平均每日有800部新車登記「上牌」。加上中山的車位沒有限購，亦沒有轉售限制，港澳居民購買均能獲取70年的產權，價格相比起其他一線城市入費場比較便宜，加上當地的車位供應量遠遠追不上需求，升值潛力亦較佳。

投資車位 珠海佛山有更好選擇

無可否認，目前中山轄下有些鎮區，就如我上述提到的神灣，其車位出租現况並不樂觀，主要是此等區域仍有待開發，起碼要待上兩至三年時間，交通基建陸續開通且完善後，車位租賃市場才有明顯的改善。可以說，雖然此等鎮區的新樓抵買，但基於社區尚未成熟，人流尚未暢旺，短期內車位租金回報不會高，甚至難以出租。

也就是說，倘若大家在神灣此等仍待開發的鎮區未有物業在手，而又想投資車位的話，中山近市中心一帶以至珠海、佛山可以有更多更好的選擇。不過，若然已在這些鎮區買了物業並同時擁有物業內的車位，儘管這刻你體驗不到車位的價值，但待日後物業升值轉售時，自能感受到車位在二手市場中所發揮的作用了。

drmall2019@gmail.com

[沈永年 大灣區樓市解碼]

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