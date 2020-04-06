謝偉銓：租置屋邨管理複雜 抗疫具挑戰

繼青衣公屋長康邨疑有住戶改動廁所渠管排氣系統，致新型冠狀病毒於居所傳播，上月大埔富亨邨亦出現類似個案，有患者懷疑糞便中的病毒經霧化後，沿糞渠排氣喉管升至天台排出，再經「擾流效應」帶到鄰近高層單位，導致可能受影響的住戶須即時撤離，公屋居民人心惶惶。

全港有數以十萬計的舊式公屋單位，喉管均設於室內，且改裝問題普遍，造成隱患。若要加強阻截病毒傳播，最佳做法固然是進行全面巡查檢視及加以糾正，然而，即使有人力物力也不等於能成事。例如涉事的富亨邨為全港39條租置屋邨之一，可供出售單位約5760個，迄今尚餘1315個未售出，即公屋租戶比例約23％，分佈邨內不同位置。

管理問題已為人詬病

由於單位業權分別由私人及房委會各自擁有，故屋邨管理、維修問題各有不同盤算。對於未售出的單位，其業主為房委會，其保養維修的責任和成本自然由房屋署負責；但若然單位已售出，屋主便需承擔有關責任，自行找合資格人士檢查及維修。是次防疫工作中，倘若私人業主不合作做檢查，渠管相連，衛生風險難以完全解除。

據房委會文件，當年推租置計劃時，曾一次過注資約26億元作各租置屋邨的維修基金，相當於每個住宅單位1.4萬元，事隔多年，面對疫情非常時期，是否可透過增加維修基金注資金額，以支援抗疫工作呢？惟公帑運用上，會否過分傾斜租置個體業主、或對其他同樣潛在衛生風險的舊式私樓業主不公平，如何取得平衡呢？

租置計劃於1998年推出，讓公屋租戶以折扣價購買其居住單位，實現置業訴求，原意是好，但政策引伸的屋邨管理問題為人詬病多年，簡單如樓上樓下單位滲水，亦可能因涉及已售和租用單位，而令問題曠日持久，公用地方設施更往往是日久失修。

政府擬於本年底再次推售租置計劃的貨尾單位，涉及單位數目約4.1萬個，若全數售出，個人業主可透過法團全權管理自己的屋邨，相信將有助解決多年來混合業權所衍生的管理和維修問題。不過，對於社會上有聲音建議重推租置計劃，把從未出售的屋邨列入先導計劃，筆者認為在未解決混合業權問題之前，不宜操之過急。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]