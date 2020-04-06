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羅家聰：百年前流感 三年四輪爆發

【明報專訊】論新冠肺炎對經濟的影響，難免要從歷史中找類似的爆發，再看其對經濟的打擊。全球死逾百萬人的流感，對上一次已是1968年的香港流感，再對上是源於貴州的1957年亞洲流感和1918年西班牙流感。前兩者顯然源於大中華區（當時香港不屬於中國），但後者只因西班牙沒封鎖新聞而率先報道，因而流感被「冠名」該國，是何等無辜。

西班牙被「冠名」病毒 實屬無辜

翻查文獻，原來早有學者引數據指1918年流感源於中國。倫敦政治經濟學院榮休Reader（即美制的教授）Christopher Langford翻查了一戰期全球各地醫學和貿易報告，比較了各地在不同時間的疫情發展及其間物流所帶動的人流（當時沒這麼多自動化），得出以下結論。據《劍橋中國史》記載，一戰期間歐洲盟軍短缺，法國從中國招募了14萬人，中國海關也有紀錄。從疫情看，帶毒的一批應經巴黎以東的蒙特勒伊散播（Langford, C. （2005）. "Did the 1918-19 influenza pandemic originate in China?" Population and Development Review 31 (3), 473-505）。

除各地疫情外，整體死亡率也顯示中國先於外圍感染，而華人死亡率較西人為低 （表中紅框）。Langford因而推論，流感很可能早在一戰初期已於中國流行，之後西傳；而部分中國人或早已對病毒有一定抗體。作者亦引述醫學文獻指，南中國愛飼吃家禽、家畜，很可能是這些新型（百年前）病毒的載體。這說法跟袁教授的其實如出一轍。

原來鋪鋪都是大中華區播毒全球，害死人數幾球至幾十球。然則從這三次經驗所見，疫症對經濟影響不大：以美國實質GDP按年變幅計，第一次最差時期於1921年收縮2.3%，第二次1958年首季收縮2.9%，第三次1970年次季收縮0.2%。照計今次不應太差。

疫症對經濟影響不大 停產多久是關鍵

今次蕭條，是因人為停產，而停多久是關鍵。據一戰後數年的數據，香港的四輪爆發分別為1918年6月至7月，10月至12月，1919年5月至7月，1920年2月至3月和6月。每輪高峯不逾一季，但共有四輪！

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