羅家聰：百年前流感 三年四輪爆發

西班牙被「冠名」病毒 實屬無辜

翻查文獻,原來早有學者引數據指1918年流感源於中國。倫敦政治經濟學院榮休Reader(即美制的教授)Christopher Langford翻查了一戰期全球各地醫學和貿易報告,比較了各地在不同時間的疫情發展及其間物流所帶動的人流(當時沒這麼多自動化),得出以下結論。據《劍橋中國史》記載,一戰期間歐洲盟軍短缺,法國從中國招募了14萬人,中國海關也有紀錄。從疫情看,帶毒的一批應經巴黎以東的蒙特勒伊散播(Langford, C. (2005). "Did the 1918-19 influenza pandemic originate in China?" Population and Development Review 31 (3), 473-505)。

除各地疫情外,整體死亡率也顯示中國先於外圍感染,而華人死亡率較西人為低 (表中紅框)。Langford因而推論,流感很可能早在一戰初期已於中國流行,之後西傳;而部分中國人或早已對病毒有一定抗體。作者亦引述醫學文獻指,南中國愛飼吃家禽、家畜,很可能是這些新型(百年前)病毒的載體。這說法跟袁教授的其實如出一轍。

原來鋪鋪都是大中華區播毒全球,害死人數幾球至幾十球。然則從這三次經驗所見,疫症對經濟影響不大:以美國實質GDP按年變幅計,第一次最差時期於1921年收縮2.3%,第二次1958年首季收縮2.9%,第三次1970年次季收縮0.2%。照計今次不應太差。

疫症對經濟影響不大 停產多久是關鍵

今次蕭條,是因人為停產,而停多久是關鍵。據一戰後數年的數據,香港的四輪爆發分別為1918年6月至7月,10月至12月,1919年5月至7月,1920年2月至3月和6月。每輪高峯不逾一季,但共有四輪!

[羅家聰 一名經人]