何民傑：疫情增戰爭風險 宜儲備「銀子彈」

中國有源遠流長的「銀本位」歷史，從宋朝到民國，銀両就是中國的貨幣。不少投資者認為黃金、白銀等貴金屬不宜投資，因沒利息，如買實貨又要支付存倉費，還有被偷盜的風險。可是現時「息魔股」一一淪陷，在全球供應鏈斷裂，經濟倒退，政府財赤等等因素環繞下，以派息高吸引股民的銀行股隨時本息皆空。

現價落後 避險買入博逾倍增長

美國聯儲局早前宣布無限量化寬鬆，法定貨幣的概念一直被自由經濟支持者質疑，是政府在無限量偷取人民的財富。量化寬鬆下，銀行存款將會維持零利息，甚至負利息，變相不斷將現金貶值，資本轉變成仍甚有增值空間的白銀是勢所必然。

稍為留意金銀價格走勢的投資者，或有留意黃金從去年開始，已不斷攀升到2012年的高位，而白銀卻未見發力，直至最近才稍有上升。白銀和黃金的分別是後者難以由單一投資者囤積，而前者則從上世紀八十年代的亨特兄弟，到九十年代後期的巴菲特，都曾成功從全球收購白銀，從而影響銀價。在金融風暴後，更加有投資銀行接棒囤積白銀，故此白銀現價並未真實反映供求實况。

但當經濟衰退，金融系統失衡，紙幣出現信心危機，現貨貴金屬始終是實在資產，價格往往會以幾何級颷升。1918年全球大流感間接結束了第一次世界大戰，但在和談協議期間，美國總統染疾，致協議由法國主導，嚴厲對待戰敗的德國，伏下廿年後的第二次世界大戰禍根。瘟疫和戰爭從來都有密切關係，當疫後各國國力轉變，原本要應對的國際問題並未得到解決，戰爭並非遙遠之事，白銀或是小市民避險的最後一根稻草。

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[何民傑 錢本善]