蔡金強：美英雙標與港人奴性

但別以為這樣就完事了，超級大火藥庫，印度、印尼、巴西、巴基斯坦和非洲還沒發力，尤其是印度和印尼。現在全球幾乎都鎖國停擺了，對經濟的打擊肯定遠超2008年，1997年，而且最恐怖的是，誰敢斷定疫情明年不會回馬槍。如果是，全球經濟鐵定崩盤。

事實上，全球疫情本來不至於發展成這樣，尤其歐洲和美國，這兩個地方代表全球經濟文化醫療最優越的地區，見到亞洲的中日韓新的疫情爆發和控制情况，本可他山之石可以攻玉，可西方充滿傲慢和偏見，本以為這是黃種人之病，自己無懼，然後呢？甚至一直都非常排斥戴口罩，特朗普更是在3月13日以前都堅持這是一個大號流感，無礙，然後才有今天的局面！可問題是這次疫情完全把西方的偽善和雙重標準暴露無遺，尤其是美英，這次老實說德日甚至加拿大都還不錯，可英美卻是無恥到嘆為觀止。

英美輕視疫情 卻要中國背黑鑊

如美國，首先是採取看笑話的心態，以為天譴中國，如有神助，在2月頭就先封了中國人入境，可是沒想到他的歐洲兄弟暗渡陳倉，然後就是漠視、輕敵，直到現在演變成世界疫情之震央，今天的美國政府高層還用各式方準甩鍋，要中國食死貓，說中國隱瞞疫情，甚至說要中國賠償，世界上有這麼無恥的嗎？

中國疫情在12月底開始，一開始也不知道這是什麼病，當然武漢官員水平太低，可1月中中國就宣布封城，全國停擺，如臨大敵，在各國還看笑話之時，中國已經明言這種病傳染力極強，殺傷巨大，所以封城，所以停擺，每天宣布疫情，中國確診8萬多，死了三四千人，可美國英國無恥之徒，卻當時笑話看。

這次疫情：（1）中國說很嚴重，你說它隱瞞。美國說是流感不用怕，你說它被隱瞞；（2）中國封城叫傷害民主，意大利封城叫偉大的犧牲；（3）中國或者香港警察催促人回家別聚集叫獨裁；印度警察拿棍子街上痛毆民眾你覺得挺有趣；（4）中國捐贈抗疫物資給他國叫借機擴大勢力，它國捐個東西叫愛心……西方的雙重標準已經到了你跟他們討論都浪費時間的地步。

就是這樣的雙重標準、這樣的偽善，這次的疫情也如照妖鏡，照出香港很多人的奴性。這次疫情，香港對中國內地的敵視程度應該全球第二，僅次於台灣。不說其他的，現在全球包括美國都不太敢叫這次是武漢肺炎，因為世衛有明確命名「Covid-19」，可就是台灣香港的很多媒體和人就這麼侮辱性的叫武漢肺炎，這些人會說為何有德國麻疹、香港腳、西班牙流感，不能叫武漢肺炎。因為，很多都是被冤枉背黑鍋的，比如1918年的西班牙流感，事實上是偉大美國發源出來的，西班牙無緣無故食了百年死貓。再比如2009年H1N1流感明明發源美國，美國人就叫墨西哥流感，再比如伊波拉病毒，根本源頭也不是這條叫伊波拉的剛果河流。所以，世衛在近幾年就明文不再以地方命名疫情。所以，才命名Covid-19。現在香港就是很多這種貨色，這種先天的奴性真是無藥可治的，因為他們一則雙重標準，二則奴性，當你操一口標準倫敦音跟他argue可能有點效果。

港人「逢中必反」 實際在傷害自己

最近的匯控（0005）取消派息事件更是突顯這種情况，匯控這次因為所謂英國監管當局要他們取消派息，所以匯控竟然取消了本來已經除息的分紅，而且匯控完全施施然，吹呀！這要換成是中銀香港（2388），估計不燒了中銀大廈不罷休。這是完完全全當香港政府、香港交易所、香港股民死人。香港敢哼一聲？事實上匯控真是欺人太甚，可奈何香港人就是這樣軟骨頭，只有中國的東西他們才敢反，其他的就是柬埔寨香港都不敢。香港這種病態心理事實上是在傷害自己，這兩年來，香港多少公司沒了，翠華中環沒了、陸羽沒了、Jimmy kitchen沒了、大眾書局沒了、珍寶海鮮坊沒了、匯控派息沒了，你再搞，很快國泰（0293）、港龍也快沒了，香港還有什麼品牌？難道這些人不會心疼嗎？

曾有一個很有文化的人套用清代龔半倫的反駁理據為自己的行為壯膽「我本良民，上進之路被堵死，還被盤剝衣食不全，只得如此……」。好像很有道理一樣，可歷史還是很清晰的，無論龔半倫，還是汪精衛，甚至現在的魏京生，吾爾開希之流，充其量就是一隻棋子，在外國人眼裏，你還是一枚中國人，你以為自己很不同，事實上毫無分別。

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]