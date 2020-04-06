鄺翠玲：分散資產配置建安全網

Herman沒說明這「長途旅行」須每年預留多少，假設是3星期旅遊，5萬元預算（即每月預留4200元）也可有不錯的選擇，餘下的3800元便可留作「退休儲備」，每月仍有萬多元的盈餘，財政上可算是很健康的。

退休後Herman希望維持現時生活水平（包括每年一次長途旅行），而預計個人開支則會減少了和上班有關的交通、應酬等（約是以前的80%，即約1.2萬元），那每月支出（個人及家用）便變成約2萬元。以男士平均壽命80歲計，若55或60歲退休，總退休金均需大約1000萬元。

退休策劃的主要工具是投資產品（如股票、債券、基金）、年金、買樓收租等。現時樓價高企，辣招仍在，而且未來經濟還有不少變數，買樓收租看來不是現時最佳選擇，筆者建議Herman考慮一些有保證派息率的年金方案，在市場波動時較有保障，亦可對冲較高風險的投資類資產。

以Herman個案為例，筆者有以下建議，並以60歲前退休為目標：

1. 投資類資產（300萬元），若以平均年回報5%計算，15年後料可滾存至約635萬元；

2. 每月的「退休儲備」（3800元）投入年金方案，供款期15年，之後繼續滾存；

3. 餘下每月盈餘（17500萬元） 暫時放進銀行活期戶口；

4. 強積金以平均4%年回報計算。

在55歲時，第1、3及4項已積存至共1200萬元，足夠令Herman退下火線，又或者半退休，多點時間享受人生。那第2項的功能是什麼？就是對冲投資類資產風險，萬一遇上大熊市，年金也能提供基本生活費（由70歲起，每月派發約13800元，直至終老）。

由於現時是零息時代，筆者建議Herman可考慮一些5至10年的儲蓄方案以抗通脹。目前仍有一些能提供全保證回報的方案，在超低息年代也是不錯的資產配置，對資金流的影響也較低。

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美聯金融集團高級副總裁

[鄺翠玲 理財信箱]