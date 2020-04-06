張兆聰：當房企車企破產 入市「執垃圾」

全球股市過去兩個月翻天覆地，急挫過後，部分股份反彈達30%、40%，也有些反彈完成後拾級而下，很視乎所屬行業受疫情影響有多大。整體來看，市場估值相當之悲觀，近乎有點假設是世界末日。以重災區航空股為例，國泰（0293）今年2月虧損達20億元，假設3月至6月也是如此，上半年就虧損100億元，帳面值會降至527多億元。再以歷史上最低的0.6倍計算，即疫情後的帳面值，乘以極悲觀的估值，約316億元，而現市值則為322億元。

跌得太深 反彈10％機會大

現在困難之處是市况不斷陰跌，能見度又低，市况走勢近乎隨機，大家都投降了只看不動。惟一旦疫情有稍為好轉的迹象，筆者相信由現水平上升10%的機會相當大。

全球各國都採取超強力的刺激政策，感覺上，中國是相當克制的。至今都沒有像過去般開閘放水，重點一直放在銀行向中小微企業放貸、減稅降費延期繳交，沒有什麼新四萬億又或是棚改貨幣化。

中國提供過渡借貸 鋪路V形反彈

中國的邏輯就是保住企業不倒閉，這較短期強刺激更為重要。安信首席策略師高善文解釋，假設企業產值為1000萬元，若短期現金流斷裂而倒閉，既浪費了過去的投資和人才，又對經濟造成1000萬元的永久損失。若提供過渡貸款數百萬元讓其支撐下去，短期不會令經濟起死回生，但當疫情過去企業和市場環境回復正常，屆時便有V形反彈。再說，強刺激多由高層設計，當中浪費大量資源，也為日後的供過於求埋下伏線。

30年來首次不搞強刺激

若這就是中央的思維，這會是中共近30年來，首次在經濟下行時沒有搞強刺激，而以市場化方式保住企業穩定經濟。自金融海嘯後，只要經濟稍為下行，全球央行都立即發力救市，所謂的經濟周期已蕩然無存，剩下的只有政策周期，每次下行都短暫到近乎看不見。沒有了中央強推的家電、汽車下鄉和補貼，繼續房住不炒，不少汽車股和內房股都開始看到股價和估值下行得更深，周期性股份終於重新出現周期性的表現。如果在低潮時的盈利，配以低潮時的估值（汽車股會低至3倍至4倍市盈率），又或者終出現車企房企破產，均會是日後入市「執垃圾」的信號。

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