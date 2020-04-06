台乏製表業 成鐘表商藍海

但自從新冠肺炎在1月爆發之後，本地營業額即下跌了大半。幸好該公司由去年中開始加強開拓台灣市場。現時台灣佔其營業額六成以上，本地則下跌至一成。雖然整體營業額仍然下跌了超過兩成，但若非台灣市場有增長，情况將更惡劣。

港產手表獲台灣表迷認同

他強調，加強開拓台灣市場乃經過務實的分析。除了因為其產品之前已獲得一些台灣表迷認同之外，更因為台灣本土幾乎沒有製造手表。反觀內地卻有大批手表生產商，一些大廠更可以自行生產機芯，該公司若貿然搶攻內地市場，反而是捨易取難。

不過，台灣的物價和工資比香港低，該公司和台灣代理商合作，也需要降低毛利要求，來換取較大的銷量。為了擴闊顧客群，該公司去年推出了個人訂製的石英表，只賣588港元。這些石英表採用日本機芯，而表盤則根據顧客的要求來製造。顧客可以只提供手繪草圖，該公司再以電腦繪圖。

推出這種入門級產品，是希望先吸納多一批台灣人成為顧客，再慢慢吸引他們購買機械表或陀飛輪手表。現時其台灣銷售額當中，七成來自陀飛輪手表，一成來自一般機械表，兩成來自上述的石英表。該公司每星期都在facebook舉行一次直播賣表，分別以普通話和廣東話向台灣和香港的粉絲介紹10款手表。