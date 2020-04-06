經濟

港企疫市攻台 盼追回本地失去生意

【明報專訊】自從新冠肺炎爆發以來，本地眾多行業都大受影響，生意大跌。然而，鄰近香港的台灣由於較早實施出入境管制，感染人數較少，而面積又較大，各行各業受到的影響明顯較小。有些初創公司就看準這一點，加強開拓台灣市場，抵消本地生意的跌幅。

工作配對網 在台複製港模式

腦爸打有限公司創辦人溫學文表示，該公司其中一項主要業務是經營約20個工作配對網站，包括香港司儀網、婚禮統籌師網、香港攝影師網等，從中賺取介紹費及廣告費。早在去年初，該公司就已經按照香港司儀網的模式，複製出台灣主持人網。至於邀請台灣的司儀登記，也是照用香港那一招，先透過社交媒體看看哪些人經常做司儀，粉絲又較多，然後主動邀請對方登記。但當時該公司還未有花很多資源來打理。直至去年底，他在網上看到新冠肺炎消息，擔心香港會被波及，決定投放多些資源開拓台灣市場。

青年創業軍台灣設分會 吸逾千會員

溫學文本身是本地創業團體青年創業軍的主席，和台灣創業者交流已有一段時間。去年1月，他更在台灣成立了青年創業軍台灣分會，之後交由當地人打理。至今年初，台灣分會的會員已超過1000人。透過台灣分會的介紹，他近月聘請了5名台灣人當兼職，分別負責IT、行政和銷售工作。

他解釋，台灣主持人網的商業模式和香港司儀網一樣，都是配對想找工作的司儀及想找司儀的機構。後者透過該網站的系統，可以向司儀查詢報價。網站只會就成功配對的工作，向司儀一方收取其報價的15%作為介紹費。其中，絕大部分流程都是自動化的。至於司儀收到酬勞之後，則可以透過PayPal向該公司支付介紹費。

最初該公司是純靠台灣的司儀自律，完全沒有催數。由上月起，台灣員工則會提醒收到酬勞的司儀要支付介紹費，還會主動聯絡當地的公關公司和製作公司，告知他們可以上台灣主持人網找司儀。

促成近2400次工作 成功率逾30%

截至4月1日，台灣主持人網已有180名司儀登記，累積3879次報價，促成1392次工作，配對成功率達35.9%。此外，台灣網紅KOL平台和台灣攝影師網的累積報價亦同樣超過3000次，促成工作亦同樣超過1000次，配對成功率超過33%。

這讓溫學文在疫情之下大感欣慰。原來自從1月以來，該公司專攻本港的約20個工作配對網站的總收入已下跌了五成多。但上述3個專攻台灣的網站，在上月已經追回了超過三成收入。現時該公司正準備將更多工作配對網站複製出台灣版。

明報記者 薛偉傑

上 / 下一篇新聞

陳茂波︰政策思路變 研貸款不限中小企 飲食旅遊業冀政府補貼租金人工
陳茂波︰政策思路變 研貸款不限中小企 飲食旅遊業冀政府補貼租金人工
行會林健鋒：應容勞資停供強積金半年
行會林健鋒：應容勞資停供強積金半年
今年15券商發停業通知 超去年全年
今年15券商發停業通知 超去年全年
的士車租減至不足200元 業界：未夠維修費
的士車租減至不足200元 業界：未夠維修費
瑞幸董事長：公司「跑太快摔了一跤」
瑞幸董事長：公司「跑太快摔了一跤」
安捷陳灝：匯控瑞幸掀震盪 無損優質中資醫療科技
安捷陳灝：匯控瑞幸掀震盪 無損優質中資醫療科技
醫藥股看好中生信達藥明翰森
醫藥股看好中生信達藥明翰森
居美經濟學者徐家健：疫情衝擊大 美失業率料破10%
居美經濟學者徐家健：疫情衝擊大 美失業率料破10%
SOGO感謝祭延長至近兩月 每層分流促銷 減人流聚集
SOGO感謝祭延長至近兩月 每層分流促銷 減人流聚集
疫情改消費習慣 券商料利福加強網售
疫情改消費習慣 券商料利福加強網售
Carousell推商用版吸本土零售店
Carousell推商用版吸本土零售店
騰訊金融學院招生 培育金融科技人才
騰訊金融學院招生 培育金融科技人才
昆士蘭保險：疫情關店保險未必賠
昆士蘭保險：疫情關店保險未必賠
貿戰加肺炎 東江李沛良：37年來最嚴峻
貿戰加肺炎 東江李沛良：37年來最嚴峻
旅遊達人茶飲品牌疫市開分店 零頂手費插旗旺角 月租減四成至5.5萬
旅遊達人茶飲品牌疫市開分店 零頂手費插旗旺角 月租減四成至5.5萬
蛋糕店生意瀉八成 增賣日式湯飯開源
蛋糕店生意瀉八成 增賣日式湯飯開源
帶量採購壓毛利 國藥料未來影響更大
帶量採購壓毛利 國藥料未來影響更大
台乏製表業 成鐘表商藍海
台乏製表業 成鐘表商藍海
調查：企業走出去 台灣成首選
調查：企業走出去 台灣成首選
張兆聰：當房企車企破產 入市「執垃圾」
張兆聰：當房企車企破產 入市「執垃圾」
鄺翠玲：分散資產配置建安全網
鄺翠玲：分散資產配置建安全網
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：逆市強勢 平安好醫生購21193
金子：逆市強勢 平安好醫生購21193
張兆聰：必需品行業留意恒安
張兆聰：必需品行業留意恒安
蔡金強：美英雙標與港人奴性
蔡金強：美英雙標與港人奴性
何民傑：疫情增戰爭風險 宜儲備「銀子彈」
何民傑：疫情增戰爭風險 宜儲備「銀子彈」
羅家聰：百年前流感 三年四輪爆發
羅家聰：百年前流感 三年四輪爆發
謝偉銓：租置屋邨管理複雜 抗疫具挑戰
謝偉銓：租置屋邨管理複雜 抗疫具挑戰
沈永年：內地買樓應否連車位？
沈永年：內地買樓應否連車位？
疫市避險收息 港元定存可取 分析料港匯持續走強 息率可見3厘
疫市避險收息 港元定存可取 分析料港匯持續走強 息率可見3厘
陸振球：匯豐股東可short call自製高息
陸振球：匯豐股東可short call自製高息
陸振球：非常時期 善用期權
陸振球：非常時期 善用期權
林少陽：再試低點都距離不遠
林少陽：再試低點都距離不遠
技術取勝：中電重上20天線
技術取勝：中電重上20天線
李聲揚：匯控已死 維基當立
李聲揚：匯控已死 維基當立
潘迪藍：內地解封後快速復蘇嗎？
潘迪藍：內地解封後快速復蘇嗎？
蘇沛豐：疫情打擊較輕 東方教育看14元
蘇沛豐：疫情打擊較輕 東方教育看14元
李順威：股災背後的按揭信貸危機
李順威：股災背後的按揭信貸危機
劉思明：強勢股適合波動市炒作
劉思明：強勢股適合波動市炒作
何啟聰：收息股另選擇 中移Call 23538
何啟聰：收息股另選擇 中移Call 23538
瑞銀亞洲：觀望油價反彈 中海油購24126
瑞銀亞洲：觀望油價反彈 中海油購24126
摩根大通亞洲：博Call不宜進取 吼匯控購24444
摩根大通亞洲：博Call不宜進取 吼匯控購24444
周顯：監管當局只會搗亂
周顯：監管當局只會搗亂
何國良：銀行業投資前景值得再三思考
何國良：銀行業投資前景值得再三思考
張佩儀：均衡基金未必適合退休一族
張佩儀：均衡基金未必適合退休一族
王弼：全球效港戴罩 抗疫露曙光
王弼：全球效港戴罩 抗疫露曙光
曾淵滄：低價買匯控如獲提早派息
曾淵滄：低價買匯控如獲提早派息
湯文亮：香港樓價是否硬過條鐵
湯文亮：香港樓價是否硬過條鐵
陳永傑：股跌油挫息難升
陳永傑：股跌油挫息難升
廖偉強：資訊科技改變各行業
廖偉強：資訊科技改變各行業
布少明：代理淘汰戰升級 應撤辣
布少明：代理淘汰戰升級 應撤辣
李志成：樓價三連跌 減辣要及時
李志成：樓價三連跌 減辣要及時
盧楚仁：兩大話題對後市的啟示
盧楚仁：兩大話題對後市的啟示
利奧坊‧凱岸開放戶月租9800元 屋苑新低
利奧坊‧凱岸開放戶月租9800元 屋苑新低
4月新盤暫50成交 平均1日僅10宗
4月新盤暫50成交 平均1日僅10宗
峻源擁多角度靚景
峻源擁多角度靚景
新都城實呎跌回一年前價
新都城實呎跌回一年前價
5種支柱增加退休保障
5種支柱增加退休保障