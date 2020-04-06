港企疫市攻台 盼追回本地失去生意

工作配對網 在台複製港模式

腦爸打有限公司創辦人溫學文表示，該公司其中一項主要業務是經營約20個工作配對網站，包括香港司儀網、婚禮統籌師網、香港攝影師網等，從中賺取介紹費及廣告費。早在去年初，該公司就已經按照香港司儀網的模式，複製出台灣主持人網。至於邀請台灣的司儀登記，也是照用香港那一招，先透過社交媒體看看哪些人經常做司儀，粉絲又較多，然後主動邀請對方登記。但當時該公司還未有花很多資源來打理。直至去年底，他在網上看到新冠肺炎消息，擔心香港會被波及，決定投放多些資源開拓台灣市場。

青年創業軍台灣設分會 吸逾千會員

溫學文本身是本地創業團體青年創業軍的主席，和台灣創業者交流已有一段時間。去年1月，他更在台灣成立了青年創業軍台灣分會，之後交由當地人打理。至今年初，台灣分會的會員已超過1000人。透過台灣分會的介紹，他近月聘請了5名台灣人當兼職，分別負責IT、行政和銷售工作。

他解釋，台灣主持人網的商業模式和香港司儀網一樣，都是配對想找工作的司儀及想找司儀的機構。後者透過該網站的系統，可以向司儀查詢報價。網站只會就成功配對的工作，向司儀一方收取其報價的15%作為介紹費。其中，絕大部分流程都是自動化的。至於司儀收到酬勞之後，則可以透過PayPal向該公司支付介紹費。

最初該公司是純靠台灣的司儀自律，完全沒有催數。由上月起，台灣員工則會提醒收到酬勞的司儀要支付介紹費，還會主動聯絡當地的公關公司和製作公司，告知他們可以上台灣主持人網找司儀。

促成近2400次工作 成功率逾30%

截至4月1日，台灣主持人網已有180名司儀登記，累積3879次報價，促成1392次工作，配對成功率達35.9%。此外，台灣網紅KOL平台和台灣攝影師網的累積報價亦同樣超過3000次，促成工作亦同樣超過1000次，配對成功率超過33%。

這讓溫學文在疫情之下大感欣慰。原來自從1月以來，該公司專攻本港的約20個工作配對網站的總收入已下跌了五成多。但上述3個專攻台灣的網站，在上月已經追回了超過三成收入。現時該公司正準備將更多工作配對網站複製出台灣版。

明報記者 薛偉傑