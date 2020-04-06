帶量採購壓毛利 國藥料未來影響更大

去年多賺七成 對後市樂觀

集團去年純利增逾七成至62.5億元（人民幣‧下同），收入亦按年升23.4%至4252.7億元，其中佔總收入近八成的醫藥分銷業務，去年收入增20%至3373.16億元，但受「帶量採購」政策對藥品價格限制的影響，分銷業務毛利受壓，整體毛利率因此下跌0.23個百分點至8.83%；同時上月公司亦發盈警，表示今年首2個月在疫情及帶量採購政策下，純利按年下跌50%。

疫情影響方面，李智明稱一定不盡如人意，零售業務上，目前全國近7000間零售門店已開業；分銷業務方面，因醫院是抗疫前線，部分營運減負之下，手術量未恢復至疫前狀態，對藥品需求有影響；醫療器材業務也同樣有類似情况，但認為影響是暫時，相信隨着疫情逐漸結束， 社會生產和經營回歸正常，各項相關財務指標會逐步恢復，達到公司的全年要求。

網上銷售大增 或成業界新趨勢

另一方面，疫情期間內地催生了對互聯網醫療的需求，國藥的網上藥品交易量有所增加，雖然增幅未至於可大幅拉動業績，但李智明指出，從網上業務量的增加，看到客戶消費習慣有明顯改變，或成為行業突破的契機，成為業界新興趨勢，國藥將會研究及部署，發掘這方面的潛力。