貿戰加肺炎 東江李沛良：37年來最嚴峻

今年「防守」年 影響下年顯現

去年貿易摩擦影響下，部分客戶延遲其生產計劃，使東江機器使用率下跌，毛利率亦下降2.6個百分點至28.9%。公司行政總裁翁建翔表示，今年壓力一定更加，尤其是需求少，競爭將更激烈，管理層已作好「防守」打算。他指出，公司手頭訂單多是去年已接，所以今年生意料影響仍有限，但今年新接單或在疫情下有考驗，影響會在明年顯現。除了繼續控制成本及增加自動化生產，東江近年亦已進軍內地電子消費及手機產品業務並有一定進展，今年將更大力拓展，以內銷市場的增長去一定程度抵消外需的疲弱。此外，疫情之下造就醫療及個人護理用品市場獲看好，東江早兩年亦開始部署相關行業客戶，也注意到疫情下這類客戶受影響較微，因此會研究加強發展相關業務，雖然還需要時間探索及深入，但已為集團提供中長期的發展方向。

擱置越南建廠計劃

東江原本打算於今年在越南增設廠房，現在已暫時擱置計劃，翁建翔表示，由於計劃只是初期階段，連廠房租約也未簽，所以只損失了誠意金，影響很有限。擱置建廠與控制成本，採取更審慎資本開支有關，以保留資本實力，維持財務穩健。