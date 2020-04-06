昆士蘭保險：疫情關店保險未必賠

至於若員工不幸因工作染病，于蕾指出，僱主有責任為僱員投保僱員補償保險，以承擔在《僱員補償條例》的法律責任，雖然新冠肺炎不是《僱員補償條例》下的職業病之列，但僱員仍可向就此索償，若法庭判決需要賠償，事件中僱主有遵從保險條款內所列，保險公司則會負責這方面的損失。

員工因工染新冠肺炎可索償

于蕾指出，因為標準商業保險旨在提供簡單的保障，涵蓋日常營運常見的大部分業務風險，惟傳染病相關風險一般未有覆蓋，不少中小企因為成本問題未有購買相關保險。其實，商戶可因應自身需要加大保障範圍，以覆蓋因傳染病造成業務中斷而帶來的收入損失。

是次突如其來的新冠肺炎，令不少企業蒙受損失，于蕾認為本港中小企並不了解其日常營運風險，以致他們的保險保障未能與其承受的風險類型及程度相匹配，有投保不足的現象。例如該行在去年底的調查顯示，64%受訪中小企認為自己受因業務中斷而造成收入損失的風險所威脅，但只有12%企業有購買相關保險。