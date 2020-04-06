騰訊金融學院招生 培育金融科技人才

下周日截止 不設限額

雖然有傳不少企業都取消實習或見習計劃，但今年騰訊大灣區金融科技人才培養計劃繼續舉行，申請截止日期為4月12日。據了解，過去兩年吸引逾1500名學生報名參加，而騰訊不會設限額，只要符合水平就會取錄，在計劃表現出色的大學生將有機會加入騰訊。

周頌琪表示，騰訊金融學院冀從多角度培育金融科技人才，不但會教授學生如何運用大數據分析社會需要等，亦會涵蓋金融科技的盡職審查、保護信息隱私等領域。周頌琪表示，以往商科生亦有學習編程，但目的主要是訓練學生邏輯思維，其學院希望匯集更多落地應用，讓大學生可將知識運用到現實世界。

對於香港發展金融科技的優勢，周頌琪表示，本港司法制度完善、稅率較低，可以吸引金融科技公司進駐香港，而且香港匯聚中西文化，產品設計會出色。對於中西文化為何有助金融科技發展，周指出，對於文化不同的用戶群，金融科技產品設計亦會有分別，例如世界各地對私隱的關注度不同，物聯網產品應用亦有差異。