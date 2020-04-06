Carousell推商用版吸本土零售店

研伙物流商提供運費優惠

Carousell截至3月底的香港月活躍用戶84萬，日活躍用戶約28萬，上架商品超過2400萬件。葉承浩表示，疫情打擊線下人流，但線上流量節節上升，中小企進駐其平台後，可以接觸更多買家，帶動銷售表現。葉承浩提到，疫情下平台所促成的面對面交易數量有所減少，現正研究與物流商合作，向賣家提供運費優惠，降低寄出貨品的成本。早前口罩炒賣成風，葉承浩指出，平台亦有主動將部分定價離譜的口罩下架。

暫不進軍電子支付

現時Carousell出現一批專業賣家，他們大多數會售賣黑膠唱片、相機、手袋等特定類型產品，其商品說明亦會更仔細清晰。葉承浩表示，現時專業與普通賣家比例是1比6，有見專業賣家的營銷需求日益增加，平台推出CarouBiz，讓商戶可以上載產品錄影、更清晰分類產品、為網店設置封面照片等，加強品牌推廣效果。葉承浩透露，CarouBiz會採取訂閱模式收費，月費由500至2000元不等。

對於Carousell會否提供支付或交易保險等服務，葉承浩認為，任何網上交易都會產生相應手續費，平台希望維持零上架費，故暫時不會涉足任何電子支付相關的新服務。