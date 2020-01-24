SOGO感謝祭延長至近兩月 每層分流促銷 減人流聚集

明報記者 蕭嘉聰

根據網上流傳的消息，今次感謝祭將分成3個階段，4月22日至5月21日為第一階段，當中每周再集中推廣同一類別的產品，例如5月15日至21日以美妝品牌廣告為主，至於第二至第三階段就會全部品牌一同提供優惠。翻查資料，崇光大多會在5月第二個星期五舉行感謝周，並於最後一個星期日結束，為期17日，例如去年就在5月11日至27日期間舉行活動，只分為兩個階段，不同之處只是品牌提供的優惠。

利福潘福全：仍在考慮相關細節

本報就消息向潘福全查詢，他指出，集團現時未有最終定案，仍在考慮相關細節，但大方向就與過去不大一樣。以往是整個百貨公司提供優惠促銷，集團今次計劃各個樓層分開推廣，因此時間會「拉長咗」。他解釋，香港與外國的措施不一樣，零售商仍可開門營業，例如銅鑼灣崇光的16樓、21樓依舊舉行不同的展銷活動，當然疫情令人流較以往減少，亦會設有保障客人健康的措施，如提供消毒搓手液。

潘福全表示，考慮以往舉行感謝周時，由於每個樓層都有不同優惠活動，聚集大量人群，今次改變形式以避免聚集更多人群。但疫情每日的情况不一樣，需根據情况再微調活動詳情，最終定案可等待官方宣布。他又稱，政府的「限聚令」並非他們主要考慮因素，而是崇光作為百貨公司，希望可保障顧客身體健康。

拒預計銷售表現 還看疫情

利福過去公布業績時，亦會提到感謝周的表現，例如2018年兩次感謝周就佔銅鑼灣崇光全年銷售額的27%，不過去年業績罕有未提及感謝周的銷售表現。問及預計銷售表現，潘福全認為「好難比較」，因為現時消費者出門習慣不一樣，消費意欲明顯集中在街市、超市，崇光作為營運商，舉行感謝祭只希望聚集各個品牌提供服務。他認為，疫情過後消費者心情好轉，理論上香港零售會有一定反彈，但要視乎疫情何時完結，當影響就業情况等因素，就有可能影響消費信心，零售商亦不能「一廂情願」。