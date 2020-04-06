居美經濟學者徐家健：疫情衝擊大 美失業率料破10%

【明報專訊】目前身在美國南卡羅萊納州（South Carolina）的美國克林信大學經濟系副教授及香港中文大學經濟系客座副教授徐家健上周六接受訪問時指出，新冠肺炎疫情對當地經濟的衝擊十分大，餐飲及零售業均解僱不少員工，他預測本季仍會受疫情困擾，而當地失業率將突破10%。
美國股市上月受新冠狀病毒肺炎衝擊大跌後，疫情對當地就業市場的不利影響亦開始浮現，官方上周四公布，截至3月28日當周首次申領失業救濟人數近664.8萬，刷新前一周創下的330.7萬紀錄，連續兩周創歷史新高（見圖）；另外，美國勞工部上周五公布，上月失業率亦達4.4%，較2月份的50年低位3.5%顯著回升0.9%。
徐家健指出，上月失業率統計僅截至該月12日，即尚未反映過去兩周公布、首次申領失業救濟人數累計高達995.5萬的情况；他續說，由於美國勞動人口約1.6億，假若新增失業人口近1000萬，便會推高失業率6.25%，考慮到在疫情擴散前的2月當地失業率也達3.5%，故此日後失業率料升至10%。
數據未反映近周失業救濟申領
美國首次申領失業救濟人數在3月下半個月起急升，亦會加重當地政府財政負擔，而且情况可能會持續一段時間。徐家健解釋，美國居民向政府申領失業救濟後，便可以按失業前工資的某一折扣，設有上限，在一段時間內每月向政府領取失業救濟金；他相信大多數美國人不會特意為了領取失業救濟金而辭職，但據學術界研究，該失業保障的存在，的確會令正領取失業救濟金者不急於找一份新工作，或者是等覓得薪俸及待遇較理想的工作後，始願意重投勞動市場。
徐家健指出，是次疫情對美國50個州有不同影響，各州亦各自有不同對策，以疫情比較嚴重的紐約州為例，他任職摩根士丹利的朋友早於2月已被安排在家工作，故相信當地不少金融機構從業員已不用到公司上班一個多月，影響所及，該國際大都會的餐飲業亦受重擊，不少從業員因此料失去工作，從而推高失業率；至於他身處的南卡羅納州，至上周確診人數仍低於100宗，疫情相對溫和，惟他任職的美國克林信大學早於兩周前已決定「封校」，他亦改為在家中利用視訊會議軟件ZOOM向學生授課，而學生及教職員回校亦要事先申請，他現時大多數時間留在家中，一星期僅外出一次到超市購物，相信左鄰右里暫時亦用此生活方式避疫，但此舉難免對當地零售業帶來不利影響。
特朗普冀經濟回升 利競選連任
當然，問題的關鍵是美國疫情持續多久，居民何時才可回復正常生活外出消費，屆時就業市場料有所改善。徐家健透露，美國50個州均有預測各自的疫情何時見頂，以他所在的南卡羅納州為例，預測疫情頂峰在5月出現，而率先爆發疫情的紐約州均預測可以「先受罪、先解脫」（First in First out），每日新增確診人數料於本月回落；但他擔心的是，即使疫情見頂，亦只會慢慢回落，這樣的話，消費市道難以迅速恢復，故市場已對本季經濟及就業市場不寄厚望，失業率本季有可能升至10%，至下季情況始逐步好轉。
今年是美國大選年，徐家健指出，即使近月受疫情衝擊，惟未有動搖當地民眾對特朗普的支持，他的支持率不跌反升；他估計，在接近11月總統大選前，政府公布第三季經濟及就業數據，若較本季顯著改善，會對特朗普的選情有支持，當然，現時首要確定美國整體疫情於本季見頂回落，否則所有美好預測都會成為泡影。