居美經濟學者徐家健：疫情衝擊大 美失業率料破10%

美國股市上月受新冠狀病毒肺炎衝擊大跌後，疫情對當地就業市場的不利影響亦開始浮現，官方上周四公布，截至3月28日當周首次申領失業救濟人數近664.8萬，刷新前一周創下的330.7萬紀錄，連續兩周創歷史新高（見圖）；另外，美國勞工部上周五公布，上月失業率亦達4.4%，較2月份的50年低位3.5%顯著回升0.9%。

徐家健指出，上月失業率統計僅截至該月12日，即尚未反映過去兩周公布、首次申領失業救濟人數累計高達995.5萬的情况；他續說，由於美國勞動人口約1.6億，假若新增失業人口近1000萬，便會推高失業率6.25%，考慮到在疫情擴散前的2月當地失業率也達3.5%，故此日後失業率料升至10%。

數據未反映近周失業救濟申領

美國首次申領失業救濟人數在3月下半個月起急升，亦會加重當地政府財政負擔，而且情况可能會持續一段時間。徐家健解釋，美國居民向政府申領失業救濟後，便可以按失業前工資的某一折扣，設有上限，在一段時間內每月向政府領取失業救濟金；他相信大多數美國人不會特意為了領取失業救濟金而辭職，但據學術界研究，該失業保障的存在，的確會令正領取失業救濟金者不急於找一份新工作，或者是等覓得薪俸及待遇較理想的工作後，始願意重投勞動市場。

徐家健指出，是次疫情對美國50個州有不同影響，各州亦各自有不同對策，以疫情比較嚴重的紐約州為例，他任職摩根士丹利的朋友早於2月已被安排在家工作，故相信當地不少金融機構從業員已不用到公司上班一個多月，影響所及，該國際大都會的餐飲業亦受重擊，不少從業員因此料失去工作，從而推高失業率；至於他身處的南卡羅納州，至上周確診人數仍低於100宗，疫情相對溫和，惟他任職的美國克林信大學早於兩周前已決定「封校」，他亦改為在家中利用視訊會議軟件ZOOM向學生授課，而學生及教職員回校亦要事先申請，他現時大多數時間留在家中，一星期僅外出一次到超市購物，相信左鄰右里暫時亦用此生活方式避疫，但此舉難免對當地零售業帶來不利影響。

特朗普冀經濟回升 利競選連任

當然，問題的關鍵是美國疫情持續多久，居民何時才可回復正常生活外出消費，屆時就業市場料有所改善。徐家健透露，美國50個州均有預測各自的疫情何時見頂，以他所在的南卡羅納州為例，預測疫情頂峰在5月出現，而率先爆發疫情的紐約州均預測可以「先受罪、先解脫」（First in First out），每日新增確診人數料於本月回落；但他擔心的是，即使疫情見頂，亦只會慢慢回落，這樣的話，消費市道難以迅速恢復，故市場已對本季經濟及就業市場不寄厚望，失業率本季有可能升至10%，至下季情況始逐步好轉。

今年是美國大選年，徐家健指出，即使近月受疫情衝擊，惟未有動搖當地民眾對特朗普的支持，他的支持率不跌反升；他估計，在接近11月總統大選前，政府公布第三季經濟及就業數據，若較本季顯著改善，會對特朗普的選情有支持，當然，現時首要確定美國整體疫情於本季見頂回落，否則所有美好預測都會成為泡影。

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