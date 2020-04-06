安捷陳灝：匯控瑞幸掀震盪 無損優質中資醫療科技

【明報專訊】新冠疫情在全球持續擴散之際，港股及美國上市中概股上周先後迎來重大壞消息，匯控（0005）周三宣布至今年底前暫停向股東派息，即使已除淨的去年第四季股息亦不會派發，拖累這隻「昔日股王」股價全周急跌16.52%；而瑞幸咖啡（美國上市編號：LK ）周四被發現造假帳，股價全周大跌近八成。安捷證券主席兼行政總裁陳灝在專訪中分析，匯控是次根據英倫銀行指示而暫停派息，與英美銀行希望在疫市中保留資本的做法一致，若疫情問題今年解決，料匯控明年將恢復派息及回購；至於瑞幸造假數料屬個別事件，不會損害投資者對優質中資醫療及科技股的信心。另外，美國克林信大學經濟系副教授及香港中文大學經濟系客座副教授徐家健預測，美國經濟本季仍會受疫情困擾，當地失業率或突破10%。
明報記者 葉創成
匯控上周三（4月1日）、愚人節當日開市前公布，接獲英倫銀行透過審慎監管局發出的書面通知，要求匯控取消派發去年第四次股息，而匯控董事會亦決定，在今年底前暫停派發所有股息，亦不會進行任何普通股回購；該消息令市場震驚，匯控當日股價急跌9.51%，周四及周五續跌，全周急瀉16.52%，收報37.9元，逼近2009年3月宣布供股時的低位33元（圖1）。
陳灝上周六接受訪問時分析，匯控是次並非主動叫停派發去年第四季股息，而是應英倫銀行要求才這樣做，該監管機構對渣打（2888）等英國其他銀行集團亦有類似要求，而在英國以外，包括花旗、高盛及摩根等8家大型美國銀行早於上月15日聯合宣布在6月底前停止回購股份，可見歐美銀行股希望保留資本，這屬大勢所趨。他強調，匯控是次暫停派息，並不代表匯控無能力派息，亦不反映歐美銀行像2008年金融海嘯時般出現流動性危機，而是屬於金融海嘯後歐美監管機構加強監管預防風險、所採取的前瞻性保守措施。
匯控明年或恢復派息回購 仍有投資價值
不過，陳灝指出，匯控去年第四季股息（0.21美元）已於2月27日除淨，故當日股價開市理論價已較此前一個交易日（26日）相應下調，有部分投資者亦是希望收息才於26日買入匯控，故匯控是次在除淨後始取消派息，令投資者蒙受損失，因此亦開罪不少投資者，近幾年回購股份建立回來的聲譽亦大打折扣，故此消息公布後隨即被拋售。
他續說，國泰航空（0293）在2003年SARS期間亦曾在宣布派息後因應疫情而減少派息，惟由於當時尚未除淨，亦沒有為市場帶來震盪，匯控是次相信是數十年來首次有藍籌股在除淨後未能履行派息承諾；而由於匯控在倫敦及香港雙邊上市，要遵循香港及英國雙邊監管規定，即使是次屬應英倫銀行要求始叫停派息，事情如何發展仍有待觀察。
另一方面，陳灝認為，匯控是次只是在今年底前暫停派息及回購，屬新冠疫情在全球擴散時、在特殊時間所採取的特殊措施，故若疫情在今年過去，匯控在明年是可以恢復派息及回購，故此向前望的話，不代表匯控完全沒有投資價值；但另一方面，在目前金融市場動盪的時候，不單匯控，大部分金融股、包括銀行股及保險股股價表現均不理想，作為比較，科技股及醫藥股業績仍可望繼續穩定增長，有較佳的短期投資機會。
瑞幸對比星巴克 沒品牌優勢
至於瑞幸咖啡上周被核數師安永揭發帳目造假，陳灝表示，該股經營模式有缺陷，他對其出現問題並不感意外。他回憶說，在瑞幸在2017年底成立時，由於聘用了內地影星湯唯作代言人，而且有關廣告亦拍得頗酷，他先後到瑞幸深圳及北京分店光顧，計及「買一送一」折扣後，每杯咖啡售價約12至13元人民幣，是主要競爭對手星巴克約30元人民幣的四成，但在他比較兩者的咖啡口感、分店體驗及員工服務後，他過去兩年仍以購買星巴克咖啡為主，「首先，瑞幸的咖啡不及星巴克好喝；第二，瑞幸的分店面積較細，只有星巴克一半或以下，而且星巴克每間分店往往有五六名員工，瑞幸則只有一兩名員工，故此顧客在星巴克分店逗留的消費體驗亦往往較佳」。
陳灝分析，星巴克內地一線城市每杯咖啡賣約30元人民幣，售價等於麥當勞一個連咖啡的套餐價錢，但星巴克仍然不乏生意，反映其品牌具備競爭力；作為比較，瑞幸在同一地點每杯咖啡僅賣13元人民幣，扣除原材料、人工及租金成本，他相信瑞幸部分分店「賣一杯蝕一杯」，與星巴克行之有效的賺錢模式是兩回事，「經營咖啡連鎖業是這樣的，零售價每高一塊錢，就多賺一塊錢的是利潤，如果能夠賣15元，絕對不會賣12元，因為利潤相差很遠，人家星巴克能夠賣30元，便是反映品牌優勢，30元跟13元相差17元，毛利率相差很大。所以我估計瑞幸咖啡部分分店是賣一杯蝕一杯，舖開得愈快便蝕得愈多」。
環球同業首選 星巴克可低吸
瑞幸咖啡去年5月上市，招股價是17美元，跟着曾大漲小回，今年1月最高報51.38美元，上周承認帳目造假後急跌，收報5.38美元（圖2）。陳灝表示，雖然瑞幸在上市後股價曾向好，惟由於他不看好其經營模式，故安捷一直沒有向客戶推薦該股，目前他仍然不看好瑞幸，認為投資者若看好該行業，可以候低吸納全球龍頭股星巴克，「餐飲業品牌的塑造需要時間，瑞幸成立不足兩年便上市，至今亦只是營運了兩年多；星巴克是（1971年）成立後一段時間才（於1992年）上市，至今亦上市近20年」。
中資科網龍頭股往績可靠
至於瑞幸是次造假會否動搖國際投資者對中資股的信心，陳灝認為，這對在美國上市的中小型中概股有短期不利影響，但不會影響阿里巴巴（9988）、京東、百度、攜程及網易等大型中概股，「中資互聯網龍頭股在美國上市多年來，長時間交出理想業績，假如投資者在網易（2000年）上市以來一直持有，至今已賺逾百倍；所以瑞幸不能代表整體中概股，更不能代表所有中國企業」。
陳灝續說，即使在本港上市的中資股，也有很多「地雷」，每年也至少會有一至兩間被揭發出現問題，但這情况在美國以至全球其他股市均會出現，但他堅信，市場上仍有足夠的優質股為投資者帶來賺錢機會，「瑞幸高峰期市值約130億美元，經過是次股價急跌，估計令投資者損失幾十億美元；而香港這麼多年來帳目造假的公司累計欺騙的金額料也不超過1000億元，但單是騰訊一家公司，2004年上市以來便為投資者賺逾2萬億元，所以最重要是看上市公司，我們安捷證券便會努力把上市公司的業務分析清楚，幫助客戶避免去踩雷」。
阿里業績或有驚喜 無懼軟銀減持
事實上， 陳灝在第225期（去年11月18日出版）封面故事曾建議認購阿里巴巴（9988），這隻中資科網龍頭股股價上市初期大漲小回，今年1月14日最高報227.4元，較招股價176 元勁升近三成；即使受疫情影響，且最大股東軟銀將減持，阿里股價近月回吐，上周收報183.7元，仍然高於招股價，期內恒指則下跌逾一成，可見選股的重要，而 陳灝目前仍對阿里中長線投資價值有信心。
「阿里早前預警新冠疫情將令1月至3月收入受負面打擊，我覺得這與阿里一向予市場保守的展望一致，而阿里下月將公布的業績可能好過預期，因為內地經濟已逐步恢復正常，而疫情令更多人網購，對電商中長線亦是好事。另軟銀宣布會在未來一年出售阿里140億美元股份，對比阿里現時市值約5000億美元，僅佔發行股本約2.8%，相信市場可以承受，阿里去年11月來港上市也成功集資約140億美元；而且我相信軟銀不會在現時市場最差時急於出售阿里股份，可能等半年後阿里股價回升才賣，加上亦很可能以配售方式減持，不會在市場直接沽貨。」
[封面故事]
相關字詞﹕瑞幸咖啡 星巴克 安捷證券主席兼行政總裁陳灝 瑞幸造假帳 匯控停派息