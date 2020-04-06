安捷陳灝：匯控瑞幸掀震盪 無損優質中資醫療科技

明報記者 葉創成

匯控上周三（4月1日）、愚人節當日開市前公布，接獲英倫銀行透過審慎監管局發出的書面通知，要求匯控取消派發去年第四次股息，而匯控董事會亦決定，在今年底前暫停派發所有股息，亦不會進行任何普通股回購；該消息令市場震驚，匯控當日股價急跌9.51%，周四及周五續跌，全周急瀉16.52%，收報37.9元，逼近2009年3月宣布供股時的低位33元（圖1）。

陳灝上周六接受訪問時分析，匯控是次並非主動叫停派發去年第四季股息，而是應英倫銀行要求才這樣做，該監管機構對渣打（2888）等英國其他銀行集團亦有類似要求，而在英國以外，包括花旗、高盛及摩根等8家大型美國銀行早於上月15日聯合宣布在6月底前停止回購股份，可見歐美銀行股希望保留資本，這屬大勢所趨。他強調，匯控是次暫停派息，並不代表匯控無能力派息，亦不反映歐美銀行像2008年金融海嘯時般出現流動性危機，而是屬於金融海嘯後歐美監管機構加強監管預防風險、所採取的前瞻性保守措施。

匯控明年或恢復派息回購 仍有投資價值

不過，陳灝指出，匯控去年第四季股息（0.21美元）已於2月27日除淨，故當日股價開市理論價已較此前一個交易日（26日）相應下調，有部分投資者亦是希望收息才於26日買入匯控，故匯控是次在除淨後始取消派息，令投資者蒙受損失，因此亦開罪不少投資者，近幾年回購股份建立回來的聲譽亦大打折扣，故此消息公布後隨即被拋售。

他續說，國泰航空（0293）在2003年SARS期間亦曾在宣布派息後因應疫情而減少派息，惟由於當時尚未除淨，亦沒有為市場帶來震盪，匯控是次相信是數十年來首次有藍籌股在除淨後未能履行派息承諾；而由於匯控在倫敦及香港雙邊上市，要遵循香港及英國雙邊監管規定，即使是次屬應英倫銀行要求始叫停派息，事情如何發展仍有待觀察。

另一方面，陳灝認為，匯控是次只是在今年底前暫停派息及回購，屬新冠疫情在全球擴散時、在特殊時間所採取的特殊措施，故若疫情在今年過去，匯控在明年是可以恢復派息及回購，故此向前望的話，不代表匯控完全沒有投資價值；但另一方面，在目前金融市場動盪的時候，不單匯控，大部分金融股、包括銀行股及保險股股價表現均不理想，作為比較，科技股及醫藥股業績仍可望繼續穩定增長，有較佳的短期投資機會。

瑞幸對比星巴克 沒品牌優勢

至於瑞幸咖啡上周被核數師安永揭發帳目造假，陳灝表示，該股經營模式有缺陷，他對其出現問題並不感意外。他回憶說，在瑞幸在2017年底成立時，由於聘用了內地影星湯唯作代言人，而且有關廣告亦拍得頗酷，他先後到瑞幸深圳及北京分店光顧，計及「買一送一」折扣後，每杯咖啡售價約12至13元人民幣，是主要競爭對手星巴克約30元人民幣的四成，但在他比較兩者的咖啡口感、分店體驗及員工服務後，他過去兩年仍以購買星巴克咖啡為主，「首先，瑞幸的咖啡不及星巴克好喝；第二，瑞幸的分店面積較細，只有星巴克一半或以下，而且星巴克每間分店往往有五六名員工，瑞幸則只有一兩名員工，故此顧客在星巴克分店逗留的消費體驗亦往往較佳」。

陳灝分析，星巴克內地一線城市每杯咖啡賣約30元人民幣，售價等於麥當勞一個連咖啡的套餐價錢，但星巴克仍然不乏生意，反映其品牌具備競爭力；作為比較，瑞幸在同一地點每杯咖啡僅賣13元人民幣，扣除原材料、人工及租金成本，他相信瑞幸部分分店「賣一杯蝕一杯」，與星巴克行之有效的賺錢模式是兩回事，「經營咖啡連鎖業是這樣的，零售價每高一塊錢，就多賺一塊錢的是利潤，如果能夠賣15元，絕對不會賣12元，因為利潤相差很遠，人家星巴克能夠賣30元，便是反映品牌優勢，30元跟13元相差17元，毛利率相差很大。所以我估計瑞幸咖啡部分分店是賣一杯蝕一杯，舖開得愈快便蝕得愈多」。

環球同業首選 星巴克可低吸

瑞幸咖啡去年5月上市，招股價是17美元，跟着曾大漲小回，今年1月最高報51.38美元，上周承認帳目造假後急跌，收報5.38美元（圖2）。陳灝表示，雖然瑞幸在上市後股價曾向好，惟由於他不看好其經營模式，故安捷一直沒有向客戶推薦該股，目前他仍然不看好瑞幸，認為投資者若看好該行業，可以候低吸納全球龍頭股星巴克，「餐飲業品牌的塑造需要時間，瑞幸成立不足兩年便上市，至今亦只是營運了兩年多；星巴克是（1971年）成立後一段時間才（於1992年）上市，至今亦上市近20年」。

中資科網龍頭股往績可靠

至於瑞幸是次造假會否動搖國際投資者對中資股的信心，陳灝認為，這對在美國上市的中小型中概股有短期不利影響，但不會影響阿里巴巴（9988）、京東、百度、攜程及網易等大型中概股，「中資互聯網龍頭股在美國上市多年來，長時間交出理想業績，假如投資者在網易（2000年）上市以來一直持有，至今已賺逾百倍；所以瑞幸不能代表整體中概股，更不能代表所有中國企業」。

陳灝續說，即使在本港上市的中資股，也有很多「地雷」，每年也至少會有一至兩間被揭發出現問題，但這情况在美國以至全球其他股市均會出現，但他堅信，市場上仍有足夠的優質股為投資者帶來賺錢機會，「瑞幸高峰期市值約130億美元，經過是次股價急跌，估計令投資者損失幾十億美元；而香港這麼多年來帳目造假的公司累計欺騙的金額料也不超過1000億元，但單是騰訊一家公司，2004年上市以來便為投資者賺逾2萬億元，所以最重要是看上市公司，我們安捷證券便會努力把上市公司的業務分析清楚，幫助客戶避免去踩雷」。

阿里業績或有驚喜 無懼軟銀減持

事實上， 陳灝在第225期（去年11月18日出版）封面故事曾建議認購阿里巴巴（9988），這隻中資科網龍頭股股價上市初期大漲小回，今年1月14日最高報227.4元，較招股價176 元勁升近三成；即使受疫情影響，且最大股東軟銀將減持，阿里股價近月回吐，上周收報183.7元，仍然高於招股價，期內恒指則下跌逾一成，可見選股的重要，而 陳灝目前仍對阿里中長線投資價值有信心。

「阿里早前預警新冠疫情將令1月至3月收入受負面打擊，我覺得這與阿里一向予市場保守的展望一致，而阿里下月將公布的業績可能好過預期，因為內地經濟已逐步恢復正常，而疫情令更多人網購，對電商中長線亦是好事。另軟銀宣布會在未來一年出售阿里140億美元股份，對比阿里現時市值約5000億美元，僅佔發行股本約2.8%，相信市場可以承受，阿里去年11月來港上市也成功集資約140億美元；而且我相信軟銀不會在現時市場最差時急於出售阿里股份，可能等半年後阿里股價回升才賣，加上亦很可能以配售方式減持，不會在市場直接沽貨。」

[封面故事]