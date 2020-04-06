瑞幸董事長：公司「跑太快摔了一跤」

陸正耀於文中稱，事件是「過去兩年公司跑得太快，引發很多問題，現在狠狠地摔了一跤」，自己「作為董事長難辭其咎」。他表示，接受一切質疑和批評，將盡全力挽回損失。

不過，美國投資者已經「磨刀霍霍」，翻查資料，自醜聞曝光當晚起，美國已有數家律師行爭相對瑞幸及其董事提出集體訴訟，招徠股東進行諮詢。有律師行公告甚至顯示，自2016年起購買瑞幸股份的投資者，都可作為原告參與訴訟。

美數家律師行擬集體訴訟

另一方面，瑞幸發布調查偽造銷售額的次日（4月3日，上周五），其於內地微博的帳號卻隻字未提及造假聲明，僅發布一條「今天也要元氣滿滿」的微博。陸正耀昨日解釋，瑞幸於全國仍有數千家門店運轉，涉及數萬名員工，說「元氣滿滿」是要給員工打氣。他稱，在特殊時期，更加要穩定住運營，持續服務客戶。

瑞幸微博昨首提醜聞 指涉事高管停職受查

直至昨日，瑞幸微博帳戶才發布聲明，稱就事件造成的極惡劣影響，向公眾致以道歉。聲明稱，涉事高管及員工，現已被停職調查，對於任何涉事人員「不會包庇、絕不姑息」。瑞幸於上周公告中稱，涉事高管為首席運營官劉劍，但市場有分析認為，劉劍一人未必能繞過公司，偽造高達22億元人民幣的銷售額。