的士車租減至不足200元 業界：未夠維修費

逢「紅日」每更額外再減50元

忠誠車行執行董事鄭敏怡表示，由於疫情影響下，市面上客流減少，同時亦較少司機願意開工，因此由今年2月尾起已開始減租，至今減幅已接近大約一半。

香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭指出，每家車行的做法不同，有些車行甚至不收租，只要司機自己負責修補費用、油費就可以。車主最基本的營運成本都要200至300元，現時車租僅為百多元，「連維修費都蝕埋」。他續稱，其實在3月初時客流量有回升，不過最近又因為新一波疫情爆發，導致載客量再度下跌。

的士聯誼會：政府應津貼司機

黃羽庭表示，有部分車主仍在償還的士貸款，雖然本港銀行由2月始推出「還息不還本」，但實際獲批仍有一定難度。他續稱，其實政府應該出資津貼的士司機，並非只是一味由車行或車主減租，剝削車主經營，更認為「再減落去，兩個（的士司機及車主）都無得做」。