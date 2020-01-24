的士車租減至不足200元 業界：未夠維修費

【明報專訊】疫情下交通運輸業備受打擊，新冠肺炎自農曆新年後爆發。的士業已兩度減車租，惟3月底爆發第二波疫情，進一步影響生意，不少上年紀的司機亦不願開工，4月份多家車行再度減車租，據悉港島夜更的士車租最低壓至140元，日更則190元，而每逢「紅日」就額外再減50元。雖然有車行指並非全行減租，但大部分的士都已實施新租金。有業界人士透露，的士車主基本成本在200至300元間，以現時的租金水平而言，連維修費用都未夠。
逢「紅日」每更額外再減50元
忠誠車行執行董事鄭敏怡表示，由於疫情影響下，市面上客流減少，同時亦較少司機願意開工，因此由今年2月尾起已開始減租，至今減幅已接近大約一半。
香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭指出，每家車行的做法不同，有些車行甚至不收租，只要司機自己負責修補費用、油費就可以。車主最基本的營運成本都要200至300元，現時車租僅為百多元，「連維修費都蝕埋」。他續稱，其實在3月初時客流量有回升，不過最近又因為新一波疫情爆發，導致載客量再度下跌。
的士聯誼會：政府應津貼司機
黃羽庭表示，有部分車主仍在償還的士貸款，雖然本港銀行由2月始推出「還息不還本」，但實際獲批仍有一定難度。他續稱，其實政府應該出資津貼的士司機，並非只是一味由車行或車主減租，剝削車主經營，更認為「再減落去，兩個（的士司機及車主）都無得做」。