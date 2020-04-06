今年15券商發停業通知 超去年全年

張華峰：爭取向每名從業員派2000元

根據本報翻查聯交所收到的證券行停業通知，由今年初起至4月2日止，共有15家證券行發出停業通知，以及1家暫停營業（見表），受影響業界職員51人。當中不乏老牌證券行，如1966年已在香港會屹立至今，並與經營出入口的老牌家族羅旭龢家族有姻親關係的F.R. Zimmern（施玉瑩）。

張華峰接受本報電話查詢時表示，已經於上周四和特首林鄭月娥、財政司長陳茂波及財經事務及庫務局長劉怡翔見面，爭取政府在新一輪的紓困措施，幫助業界渡過難關，例如向每名證券經紀商提供5萬元資助，以及向每名從業員派發最少2000元。他又稱，表面上港股成交每日多達1000億元，大部分成交額卻與衍生工具及程式買賣相關，真正買賣股份的成交估計只有約400億元。在規模較細並為數約400至500家C組證券行市場佔有率合共只有7%左右，又要面對免佣及低佣競爭，業界已經難以支撐。

匯盈資產管理董事總經理謝明光表示，近年業界面對本地客源減少的困境，生意本已淡薄，加上去年香港社會運動，今年又有疫情，又要面對資本雄厚及內地客源眾多的中資證券行競爭。他形容：「那些以父子兵、家庭式經營的證券行，面對監管當局財政資源規則規範，皮費增加下，最終支持不住，索性交牌。」他預期，業界有很大機會整固，不排除更多中小型行被迫結業。