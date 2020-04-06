經濟

行會林健鋒：應容勞資停供強積金半年

【明報專訊】工商界中小企在疫情下大受打擊，行政會議成員兼經民聯副主席林健鋒昨建議政府，考慮容許僱主及僱員暫停強積金供款半年。

林健鋒昨日接受無綫電視節目《講清講楚》訪問時表示，現時強積金要僱主及僱員一同供款，希望政府利用新思維，處理市民及企業要求，容許雙方都停供強積金半年。

事實上，上周已有各界商會聯席會議向政府遞交請願信，促請政府容許僱主暫停強積金供款6個月。政府當時的回應是，暫停強積金僱主供款的建議，將一定程度減低僱員的退休保障。因此，亦有工會代表建議商界聯合勞工界，爭取由政府代供強積金。

積金局主席：打工仔應採「隨齡降險」策略

積金局主席黃友嘉昨日於網誌中表示，受疫情影響，強積金投資無可避免受到拖累。但一般而言，投資者不論年齡，都偏好投資於風險較高的股票基金及混合資產基金，即使是年過55歲的投資者情况亦類似。

他表示，對於55歲或以上打工仔而言，若強積金為其最主要退休儲蓄，在現時疫市中，集中投資高風險基金就未必有利，必須加倍小心，不應嘗試捕捉市場短期波動，不要「火中取栗」。他建議，打工仔應採取「隨齡降險」策略，隨年齡增長，逐步減持風險較高資產。

但黃友嘉說，強積金制度自2000年實施以來，面對過不少逆境仍有增長，強調強積金是三四十年長線投資，打工仔不應太過着眼短期波動，若市况急跌後，才將強積金基金轉換，易造成「高買低賣」，本來的短期波動將會在沽出後造成實際虧損。因此，成員應認清不同基金類別風險，衡量距離退休年期制定合適投資策略。

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