陳茂波︰政策思路變 研貸款不限中小企 飲食旅遊業冀政府補貼租金人工

明報記者 葉子晴

陳茂波提醒，由於經濟壓力日趨嚴峻，前景仍極不明朗，按目前情况來看，無論是企業或個人，都適宜及早為未來6個月經濟情况可能還未能扭轉過來做好準備，包括業務運作或個人財務的部署，以免出現大規模破產潮。他又提及，現時本港各界所面對的財政壓力，主要來自員工薪金、租金支出，以及生意驟減所致資金周轉問題，正想辦法透過「抗疫基金」減輕企業支薪壓力。至於租金支出，他認為是業主承擔更多社會責任的時候，再次呼籲業主積極回應減租要求。

籲業主積極回應減租要求

另外，陳茂波提到自今年2月起推出的「還息不還本」計劃，認為計劃取得不少進展，使企業可更靈活調配資金。無獨有偶，行會成員兼經民聯副主席林健鋒昨日亦表示，建議金管局指令銀行容許中小企「還息不還本」至少半年，並希望半年後再與企業商討還款安排。林健鋒亦建議，政府應該未雨綢繆，考慮發行債券，在不動用儲備的情况下，向更多企業及市民提供援助。

黃家和：百分百擔保最高貸款應增至600萬

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，疫情下各行各業都受影響，政府不能再只顧財赤問題，要更大幅度救經濟。他建議，如放寬貸款不再限中小企，政府的百分百擔保最高貸款額，至少要與九成擔保貸款看齊，即由200萬元增至600萬元，還款期由3年增至5年，而且利息最好由政府承擔。在抗疫基金方面，他期望政府可在第二輪中提供50萬元給普通牌食肆，以及30萬元給小食牌商戶，用作交租及支付人工。

旅遊業議會主席黃進達認為，放寬貸款範圍計劃或可為小型旅行社減輕短暫周轉壓力，對中大型旅行社來說，措施成效有限，因為貸款額僅勉強足夠一至兩個月的開支。他期望，政府能在第二輪抗疫基金中考慮推出租金、旅行社從業員薪金補貼，以減輕成本為主。