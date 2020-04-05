內地促消費猛藥難治「心病」

內地促消費「直升機撒券」

最近一個月來，多地政府接連「大手筆」派發消費券。據統計，截至目前已有近20個省市總數40多億元人民幣的消費券，且發放消費券的地方仍在不斷增加。這些消費券主要集中在餐飲、旅遊等方面，着力刺激因疫情而遭到重創的行業消費。

除發放消費券外，其他促消費新政亦陸續有來。廣東珠海鼓勵企業加大促銷力度，對參與家電以舊換新的企業每家補助20萬元（人民幣．下同），促進家電消費；成都支持線上批發、零售、餐飲等實體企業拓展線上業務，推廣「平台銷售+直播帶貨+短視頻」全渠道矩陣銷售模式，打造「電商應用示範企業」，按照其網絡零售額增量部分的1%，擇優給予最高100萬元獎勵。

汽車等行業受到「重點關照」。近期多地出台刺激汽車消費政策，主要包括提供消費者購車補貼、降低車輛購置稅、增加車輛牌照指標、加快推進老舊車淘汰和以舊換新優惠支持等，補助金額在1000元到5000元不等。此外，杭州已明確將增加2萬個小客車指標，廣州也表示研究推出新增指標。

短期「透支」後 消費或現滑坡

亦有地方要求官員「親自上陣」。江西、湖南株洲、江蘇南京秦淮區、浙江寧波鄞州區、重慶等地將「鼓勵領導幹部帶頭消費」寫進政府文件。到3月底，已有十多個城市官員帶頭到當地酒店、大排檔、街邊小吃店或農貿市場、超市等場所消費。政策力度雖不小，但實際效果和「續航時間」依然存疑。

其一，短期消費透支反彈後將會出現消費滑坡，擴大政府消費或購買服務帶動居民消費增加可能產生擠出效應，在其他方面的支出將減少，政府消費支出的增速也會有所下降。

其二，目下內地消費遇冷根源在於全球疫情形勢嚴峻增加外部不確定，企業經營效益下滑、員工復工延遲、失業壓力上升，民眾消費信心不足，或有心無力。不解決根本問題，刺激力度再大也是「隔靴搔癢」，治標不治本。

此外，居民部門槓桿率從2013年末的33.5%上升至2019年末的55.8%，債務水平大幅提升不僅會制約政策刺激力度，也會制約居民消費意願。

應建立完善消費長效機制

有鑑於此，內地促消費需將長期安排與短期措施相結合，短期目標主要注重消費回補，長期則應該從完善消費制度、消費環境入手，建立更加完善的消費增長長效機制。

[馮其十 神州新形勢]