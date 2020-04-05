奧運站二手成交 上月72宗急升八成

浪澄灣3房海景戶減72萬沽

大角嘴及奧運站一帶的屋苑的成交量近月有顯著上升，利嘉閣地產分區董事鄭運就表示，樓價回落，加上受新高成數按揭計劃所帶動，上月區內共錄得72宗二手成交，較2月份39宗按月升逾八成，當中樓價1,000萬以下的成交佔半。他續指出，奧運站浪澄灣近日錄減價成交，有關單位為7座中高層A室，實用面積845方呎，套3房連工人套房間隔，望昂船洲海景，原業主早在去年2月以2,000萬元放售，至近日以1,928萬元易手，減價72萬元或約4%，折合實呎22,817元。原業主於2014年7月以1,602.5萬元買入單位，持貨約6年，帳面獲利325.5萬元，單位升值約20%。

愉景新城3房865萬成交

另外，美聯物業高級分區營業經理鍾家豪表示，愉景新城2座高層E室，屬實用582方呎套3房單位，原業主於上周初起放售，當時開價870萬元，叫價略低於市價1%，因疫情關係，業主只在昨日開放單位一小時供參觀，仍吸引近10組準買家睇樓。其中一組準買家為同屋苑租客，有感單位在數年前曾重新裝修，物業亦合個人心意，睇樓後即時還價，買賣雙方終以865萬元成交，較市價約880萬元低2%。原業主於2016年11月以708萬元購入，持貨3年多，帳面獲利157萬元，物業升值22%。

昨一手僅6成交 明翹匯佔2伙

一手市場方面，受限聚令影響，發展商暫緩推售全新項目，市場僅得新盤貨尾推售，昨日一手市場僅錄約6宗成交，其中佳明（1271）旗下青衣明翹匯昨日售出2伙，其集團營業及市務總監顏景鳳表示，明翹匯昨日售出的2伙，分別1伙連花園特色戶及1伙標準戶，前者為1座1樓F室，實用291方呎，連138方呎花園，成交價597.2萬元，實呎20,522元；另售出的標準戶為1A座32樓F室，實用299方呎，成交價549.1萬元，實呎18,365元。

她續指出，截至4日，明翹匯本月售出6伙，套現逾3,381萬元，其中1房花園特色戶已悉數沽清。