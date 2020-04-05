對冲基金經理漢森 問鼎新一代「沽神」

沽空郵輪航空旅遊公司獲利

到3月初，那些資產負債表較弱、基本面較弱的公司也成為其沽空對象。消息人士稱，截至3月底，Valiant Capital Management扣除費用前，今年迄今上漲36％。同期標普500指數跌約20％，MSCI環球指數跌21.3％。

漢森上月中致投資者的信函表示，保護資本一直是其戰略核心部分，很高興看到這策略在重要時刻帶來回報。 知情人士稱，由於疫情增加了企業違約的可能性，Valiant亦在2月中購入信用違約掉期（CDS），並在1個月後沽出一半獲利。

關鍵：GDP增長高於利息支出增長

愈來愈多經濟學家認為，只要通脹保持在較低水平，美國就可以負擔更多債務，債務不斷增加的情况似乎可長期持續下去。

美國著名智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）的高級經濟學家蓋爾（William Gale）稱，經濟全球化及科技發展，有助將通脹保持在較低水平。在疫情爆發前，美國GDP預計每年增長約2.1％，債務利息開支估計每年增長約2％。

這0.1個百分點的差距，意味美國每年可增加約200億美元還債。按照這速度，美國需要30年償還約1萬億美元的債務。只要美國的GDP增幅，高於利息支出的增長，就可一直發債。

[企業地球村]