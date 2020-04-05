哈佛大學經濟學者：美政府還債 要非常長時間

資料來源：CBS、《華爾街日報》

問：美國財政部是否要印2萬億美元的鈔票，支付刺激措施的開支？

答：不完全是。財政部毋須全部以印銀紙的方式為刺激措施埋單，因為它可透過出售美國國債，向投資者借入所需款項。不過投資者用來購買美國國債的資金，很可能來自出售其他投資，包括公司債券。當龐大的美國國債銷售從其他借債市場（包括藍籌公司債券）吸取資金，就會提高企業和地方政府的借貸成本，令聯儲局需要介入干預。

鑑於疫情令經濟受壓，使金融系統資金緊張，聯儲局為此推出無上限的買債計劃，增加購入企業債券，以及與房地產和汽車貸款等資產相關的證券，避免投資者拋售這些資產套現，影響到這些資產的長期價值。

美國實際公債負擔19萬億美元

問：聯儲局怎樣取得資金購買資產？

答：聯儲局不會印鈔票。它所設的數碼信用額度 （digital dollar credits） 跟現金一樣。這些數碼美元，大多實際上沒有花掉，而是存入了聯儲局或其他銀行的帳戶。但若最終有大量的錢被提取使用，就會增加對美元的實際需求，屆時美國財政部可能不得不印更多銀紙。即使如此，在這種情况下，財政部印刷的鈔票可能只佔2萬億美元刺激計劃的一小部分。

問：若算上這2萬億美元的刺激計劃，美國所承擔的公債有多少？

答：約25萬億美元。好消息是，這2萬億美元的刺激計劃，最初只會使聯邦債務增加約9％。壞消息是，美國政府已經有23萬億美元的債務，且承諾未來必須清還。美國也必須償還債務利息，因此2萬億美元刺激計劃的總成本，將隨時間過去而增長。由於利率處於歷史低位，現在增加借貸不會造成太大問題。值得注意的是，約有6萬億美元的國債，是美國政府自己借給自己的。許多經濟學家在計算美國公債時會撇除這金額，把目前的公債負擔算作19萬億美元。

債息佔GDP比例小 還債無問題

問：這負債金額也相當龐大，美國政府可以負擔得起嗎？

答：大多數經濟學家認為沒有問題。對於很多經濟學家來說，一般國家的債務不應超過其國內生產總值（GDP）的90％，否則可能拖慢經濟增長的速度。去年，美國GDP為21.7萬億美元。加上刺激計劃的開支後，美國的公共債務水平將達到GDP的87％，似乎已接近極限。不過很多經濟學家認為，上述原則不適用於美國，即使美國公債超過GDP的90％也不會影響經濟增長。事實上，自2008年金融海嘯以來，美國的債務增加了一倍以上，但直至今次疫情爆發，美國仍處於有史以來最長的經濟擴張期，利率也在歷史低位，意味投資者認為美國政府幾乎肯定可償還欠債。

2011至18年間擔任聯儲局高級經濟學家的威爾科克斯（David Wilcox）指出，很多經濟學家關注的是美國政府所付的債息。根據聖路易斯聯儲銀行的數據，聯邦政府在上一財年支付了5800億美元的利息，相當於美國GDP的1.7％。這比例遠低於1999年的水平，當時聯邦債務的利息支出，相當於GDP的3％。這意味即使利率要從目前的低位上升1倍，美國也可負擔高達50萬億美元的借款。

取消減稅措施 10年可還2萬億美元債

問：以上僅談論了美國政府需要支付的利息，若要償清全部債務，要多久才能做到？

答：非常長的時間。通常政府償還債務的方式，是提高稅收或削減支出。若要通過提高稅收來償還2萬億美元的刺激計劃是有可能的，只要取消2017年企業減稅措施就能做到這點，但這要花10年時間，才能彌補減稅後少收的逾1.5萬億美元。即使如此，美國政府的債務仍每年累積，例如去年政府的支出，就比稅收多出1萬億美元。

透過削減支出來償還債務並非可行的選擇。若要達到收支平衡，美國政府每年須削減四分之一的支出。政府支出大減可導致經濟衰退，並需要為此支付更多的刺激措施。

[企業地球村]