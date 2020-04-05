沙特俄羅斯傳再起爭執 穩油會議或延期

為「油價下跌責任」鬧起來

是次OPEC+會議總計有23個國家參與，包括俄羅斯及油組領袖沙特阿拉伯，冀就穩定油價走勢談判，同時也歡迎以往未參與過OPEC+會議的產油國參加，令市場關注美國總統特朗普會否參加，尤其特朗普正斡旋俄羅斯與油組領袖沙特阿拉伯達成減產協議。

然而，報道引述其中一名消息人士表示，沙特及俄羅斯兩國就誰應為油價下跌負上責任一事上鬧起來，沙特外交部長昨日稍早前表示，俄羅斯總統普京把3月談判破裂的責任歸咎於沙特身上是「完全沒有道理」、「拒絕協議的是俄羅斯」。沙特能源部在另一份聲明中又指出，當沙特與其他22國作出努力，以減少全球經濟低增長導致的油市過剩，俄羅斯卻不同意進一步減產。兩國新一輪交鋒，或令會議最終能否達成減產協議添上陰霾。原本憧憬產油國可望達成協議，布蘭特原油期貨周五上升4.17美元，報每桶34.11美元，升幅13.9%。

道指跌360點 瑞幸續瀉16%

另一方面，受累於3月份非農職位減少70.1萬個，減幅高過預期，美股三大指數周五向下。道指跌360點或1.69%，收報21,052點；標指跌38點或1.51%，收報2,488點；納指跌107點或1.41%，收報7,528點。本周累計，道指、標指及納指分別跌2.7%、2.1%及1.7%。受假帳事件影響的瑞幸咖啡繼續跌15.9%，收報5.38美元；一周累計下跌79%。

另外，國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奥爾基耶娃出席世界衛生組織的記者會，呼籲發達經濟體挺身而出，協助新興市場和發展中國家渡過難關，又表示正與世銀（World Bank）和世衛合作，呼籲中國和其他官方雙邊債權人暫停向貧窮國家收取債務最少一年，直至疫情消退。

格奧爾基耶娃又提到，有近900億美元投資已流出新興市場，較2008年金融海嘯嚴重。逾90個國家已經向IMF尋求緊急援助，IMF亦準備好1萬億美元的「戰略儲備」，有需要時會提供援助。