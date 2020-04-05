居家令帶旺《動物森友會》 任天堂兩周升27%

疫情停工 主機Switch一機難求

任天堂表現亦跑贏大市，同期日經平均指數僅升4.8%，自3月16日以來13個交易日當中，任天堂連升11日，只在上周四（2日）微跌，周五（3日）再升。這家老牌遊戲機開發商今次疫市升浪，很大程度上與其新作正好能讓玩家在疫情中留家消閒大有關係。

《動物森友會》的自由度高，可透過交換用戶名與其他玩家互動，維持社交，例如有日本女玩家在網上留言，原本準備好的婚禮因新冠肺炎取消，結果朋友在遊戲中為她舉行一場虛擬婚禮。遊戲在中港及歐美也熱賣，香港眾志秘書長黃之鋒便要「食炒價」用500多元購買遊戲，又有玩家在遊戲中表達政治信息；就連上海公安也借助遊戲功能宣傳，提醒民眾注意防疫。

日本3天售188萬套 破首周售量紀錄

雖然官方未正式公布《動物森友會》的銷售數字，但據日本遊戲情報媒體Fami通（Famitsu）統計，遊戲3月20日發售以後，至3月22日為止的三天時間，日本銷量已達188萬套，創下Switch遊戲首周販售套數新紀錄。

同時隨着遊戲上市，在3月 16日至3月22日當周，Switch主機銷售達到39.26萬部，較前一周銷量增加5.85倍。又由於2月時內地因疫情停工，影響Switch生產導致貨源緊絀，使Switch在海外及香港售價都較官方定價有所提高。

任天堂藉遊戲大升已非首次，2016年7月初手機遊戲Pokemon Go推出，任天堂股價4日內升56%，但後來任天堂澄清其只擁有Pokemon開發公司32%股份，且只享有遊戲13%的經濟利益，結果股價一下子天堂進地獄；但與當年不同的是，今次《動物森友會》完全是任天堂自家開發作品，不用跟其他公司分享收益。