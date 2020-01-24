股神「反口」 巴郡沽航空股套現 上季四大航空公司投資料損失390億

明報記者 李哲毅

環球市况波動，股神的一舉一動更加受到投資者密切關注。巴菲特於3月13日接受媒體訪問時曾表示不會拋售航空股，巴郡更在較早前的2月27日出手撈底達美航空，以每股45.48美元至47.14美元增持97.65萬股，涉資4530.85萬美元（約3.53億港元），持股量增至11.28%。

3月13日才表示「不會拋售航空股」

巴郡是美國四大航空公司的主要股東，但受疫情影響，航空公司經營每况愈下，股價跌跌不休，據市場估算，巴郡的航空股投資於首季損失便達到50億美元（約390億港元）。

行業惡化令巴菲特也要「反口」，據美國證交會文件披露，巴郡在上周三及周四（4月1日及2日）以每股22.96美元至26.04美元，減持近1300萬股達美航空，套現3.14億美元（約24.49億港元），平均作價較2月增持時低約五成，持股比例減至9.37%；另以每股31.38美元至33.97美元，沽出約230.77萬股西南航空股票，套現7434.46萬美元（約5.80億港元），持股量由10.37%下降至9.92%。美國航空及聯合航空則沒有減持。

達美：每天燒錢4.68億

早前美國財政部宣布為支援航空業，提供總額320億美元的航空業薪津計劃，規定參與公司需承諾9月前不裁員。上周五聯合航空、美國航空、達美航空及JetBlue等均表示已申請，但達美航空在給員工的電郵中直言，現時每天現金消耗超過6000萬美元（約4.68億港元），如果沒法節省成本和籌集新資金，援助金會在6月份前耗盡。

聯合指3月每日收入損失7.8億

聯合航空則稱，已削減了4月份約80%運力，5月份將進一步削減，公司正積極評估連續90天取消航班，直到看到需求恢復的迹象，估計3月份每日收入損失超過1億美元（約7.8億港元），今年首季總收入將按季減少三成。