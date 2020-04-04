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經濟
2020年4月4日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
瑞幸核數師：核去年業績時揭假帳 曾研港上市不果 同系神州租車挫七成後停牌
2月港開新公司 傳有意來港開店
渾水多次狙擊中概股 1月底已質疑瑞幸造假
匯控跌穿38元 資金轉捧中銀中電
匯控CEO祈耀年向港股東致歉
金管局員工加薪2.5% 5高層自願凍薪
人行定向降準再放水4000億 今年第三度 首季新增貸款近7萬億
拆局：超額存準率同降 鼓勵銀行放貸
金管局5招紓中小企資金壓力
國泰客量大跌99% 高層減薪
建滔擬七成溢價私有化依利安達
德勤削今年IPO集資目標 中概股回流無望
美職位流失直逼海嘯高峰 餐廳酒吧重災 道指早段挫260點
產油國下周一視像會議商穩油價
Adidas向德政府尋求84億援助
1月私宅「零動工」 3年半首見 分析：疫情下料首季動工量持續偏低
朗豪坊現確診個案 朗濤展銷廳暫停開放
海怡半島2房830萬 3年額印鬆綁蝕80萬沽
CCL三大指數齊跌 周末睇樓量連跌四周
加列山道洋房50萬租出 疫情下山頂最大宗
上環蘇杭街110號全幢9800萬易手
陸振球：「活水」買樓變「死水」
周末睇樓好去處
朗城滙快入伙 連接西鐵顯優勢
區內多個新盤今年登場 涉逾3200伙
南生圍成觀鳥天堂
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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瑞幸核數師：核去年業績時揭假帳 曾研港上市不果 同系神州租車挫七成後停牌
2月港開新公司 傳有意來港開店
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