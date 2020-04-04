陸振球：「活水」買樓變「死水」

美國印鈔多年來從不手軟，但貨幣流通率卻愈來愈差（見圖1），可以解讀為增加了的貨幣供應未能變成「活水」，主要是有辦法吸水的大戶或商業機構，不少只是將新增的貨幣用來投機股票或買債收息，又或是買實物資產如樓宇，而不是用來做生意或擴大生產，甚至只是用來回購股票。有趣的是，美國上世紀1990年代中期房產價格愈漲（見圖2），M2貨幣的流通率反而見了頂，在10年多前美國開啟QE後，樓價和股巿是救活了，但「活水」反而愈來愈弱，只益了可以投資股債或房產的富人，草根打工仔很難受惠。

港多年來銀行水浸 錢只流入房產巿場

香港情况也類似，多年來銀行水浸，錢卻只是流入房產巿場推升樓價，大部分打工仔的工資卻遠遠被樓價拋離，當「活水」用來買樓以後，便猶如變成「死水」的鎖死在按揭裏頭，更令經濟活力減弱，可見QE確實害人不淺。不過，凡事總有極限，自2018年美國開打貿易戰以來，香港樓價過去兩年只能橫行在營造雙頂形態，相反金價在這兩年累升了約四分之一（見圖3），值得留意。

美國的就業巿場急速惡化，香港的失業率雖然也升至逾9年的高位，但仍低於4%，不過有朋友分析，現在不少行業都出現大規模和長時間的放無薪「假現象」，有關人士一日在放無薪假，一日都未算是被辭退，令到失業率升勢受限。

匯豐股東心死轉投中銀

其實，各國政府透過QE買債，同時亦推低利率，令到賺息差的銀行更難做，其中匯控（0005）股價更已跌至10多年來的低位，其於周三開巿前宣布撤回派息和回購的計劃，確實令不少買匯豐收息的擁躉心死。有趣的是，近數天每當匯豐股價再跌，其同業中銀香港（2388）股價便會呈反方向向上（見圖4），似乎有匯豐的股東終下定決心換馬至具中資背景的中銀香港。

今時今日，全球經濟急速惡化，仍有代理在說經濟差有利低息環境延續，又說香港樓巿需求強勁，可放心入巿買樓。不過，《明報》娛樂版日前報道，前亞視藝人劉錫賢自爆已3個月零收入，但每月要花萬多元供樓，聲稱「救命鐘」響起。他說：「層樓還要供多兩年，如果今個月後仍然沒收入，都不知點算！我已經同細妹講，可能要她幫手供樓。疫情如果持續的話，甚至可能要賣樓。最近已經沒有給家用，又盡量少出街，每天返媽咪家食飯慳錢，好明白什麼是山窮水盡。」為了生計，劉錫賢與內地朋友斟洽，合作代購健康產品到內地，希望解決到經濟問題。

有朋友看到上述報道後說，劉鍚賢應仿效大律師公會主席戴啟思，要求政府發放一次式支援，以幫他供樓12個月並給他平常的收入至少八成，皆因戴啟思去信陳茂波，真的要求政府一筆過為律師樓支付12個月租金和員工的工資。

也有網上朋友看到上述報道後說，劉錫賢層樓只餘2年便供滿，不如加按套現，便可解燃眉之急，不過劉氏已沒有收入，加按未必行得通，另一名網友則建議，劉錫賢不如將自住層樓租出，便有租金收入，自己則搬到大灣區租樓住，那裏租金和生活開支遠低於香港，足可過活。

零售業憂疫情過後社運重來

最近和一名經營大型人造首飾連鎖店的朋友閒談，對方說近一個月部分在澳門的分店生意額近零，香港的分店也多虧蝕，部分業主肯減租，部分不肯，他會在租約完結陸續關閉香港分店，並說將來就算疫情過去，又會有社運人士「蒲頭搞事」，認為香港做零售生意再也沒前景，往後唯一出路是待疫情過後加強拓展內地業務，筆者覺得如朋友的看法變成香港生意人的主流看法，商舖業主頭痛之餘，做零售業的打工仔也不會好過。

說到零售，藝人謝霆鋒8年前以1.1億元購入的擺花街舖位，丟空年半後僅能以每月7.3萬元售出，以購入價計租金回報率不足1厘，如該舖是有做按揭，租金應不夠供舖的利息，亦反映了零售業近期的不濟。

其實今回疫情也改變了本地人的購物行為，網購大行其道，相信疫情過後習慣了網購的也會減少在實體店購物數量，令將來舖租或舖價回升要面臨更多的阻力，網上會議也大大流行，以至Zoom.com的股價大升，勢必會在將來減少公務旅行以至相關酒店的需求。

[陸振球 樓市解碼]