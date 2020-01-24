海怡半島2房830萬 3年額印鬆綁蝕80萬沽

十大屋苑之一的海怡半島，最新錄得罕見蝕讓成交。

市場消息指出，海怡半島32座頂層單位，實用面積543方呎，2房間隔，新近以830萬元成交，實呎15285元，屬近期市價水平。不過，原業主2017年4月以859萬元購入，將單位作收租，剛持貨滿3年，即以低於購入價沽出，帳面蝕讓29萬元或3%，連同使費計，預料實際損手約80萬元或約9%。

金獅2房460萬沽 3年帳賺兩成

同時，大圍金獅花園亦同樣錄得一宗額印鬆綁成交。中原分行區域營業董事黎宗文表示，金獅花園1期C座高層4室，實用面積270方呎，2房間隔，新近以460萬元成交，實呎17037元。原業主2017年4月以385元購入，持貨剛滿3年，帳面賺約75萬元或20%。

雖然成交量回升，但各區屋苑續錄低價成交，其中屯門指標屋苑瓏門最新有2房單位以屋苑今年新低價易手。

瓏門2房715萬 實呎1.47萬今年新低

中原分區營業經理鍾宏遠指，瓏門5座低層C室，實用面積488方呎，2房間隔，新近以715萬元沽出，實呎14652元，成交價及呎價屬屋苑今年新低。資料顯示，屋苑6座低層C室，實用面積483方呎，曾於2月以719萬元易手，而上述新成交價則再低4萬元或0.6%。原業主2012年10月443萬元購入，帳面獲利272萬元或61%。

另外，利嘉閣地產經理陳奕熙表示，元朗溱柏10座高層J室，實用面積約272方呎，開放式間隔，屬銀主盤，單位原以428萬元放售，放盤約一周後獲買家以410萬元承接，較原叫價低18萬元或約4.2%，實呎15074元。

以原業主2017年2月約349萬元購入價計，3年帳面升值約61萬元或約17%。陳續指新買家為區內客，購入單位作自用。