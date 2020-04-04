朗豪坊現確診個案 朗濤展銷廳暫停開放

朗濤撻訂貨636萬沽 貴去年6%

雖然疫情持續，但朗濤依然錄得逆市加價成交，最新售出8B座10樓實用397方呎F室，1房間隔，成交價636.3萬元、實呎1.6萬元；上述單位去年7月原以598.1萬元售出，買家亦已簽正式買賣合約，但較早時撻大訂，預料遭沒收10%訂金約60萬元，發展商加價重推，新價較去年賣貴逾38萬元或6%。

不過，其他大型新盤暫時未見關閉展銷廳。長實(1113)深水埗愛海頌，設於紅磡置富都會商場的示範單位仍開放。長實助理首席經理（營業） 何家欣重申，集團的防疫工作絕不鬆懈，會規定每組參觀客人連代理不多於4人，每枱不可多於4人，並增加各枱座位之間的距離至約2米，展銷場地全場均提供自動感應潔手消毒液，並每小時進行消毒。

青衣明翹匯連沽兩伙1房戶

新冠疫情影響下，昨日新盤市場成交量維持單位數，除朗濤錄成交外，佳明(1271)青衣明翹匯4月以來每日均錄成交，最新售出的兩伙，屬實用299方呎1房戶、及278方呎1房連花園特色戶，分別以598.4萬及535.2萬元售出，實呎2萬元及1.92萬元。

另外，新地(0016)將軍澳日出康城晉海II，亦錄本月開齋成交，最新以890.9萬元售出3B座2樓C室，實用453方呎，2房間隔連平台，實呎1.96萬元。

滿名山4房2768萬沽 3年特長成交期

豪宅方面，嘉里(0683)屯門掃管笏滿名山，昨透過招標以2768萬元售出名庭7座5樓B室，實用1533方呎4房雙套房設計，實呎1.8萬元；據成交紀錄冊顯示，買家可獲1138日、即約3年特長成交期，及提早入住優惠。