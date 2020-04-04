1月私宅「零動工」 3年半首見 分析：疫情下料首季動工量持續偏低

明報記者 甘潔瑩

屋宇署最新發表的資料月報顯示，今年1月錄得「零動工」，去年12月則高達3386伙，包括香港興業（0480）及希慎（0014）的大埔露輝路項目、信置（0083）等財團長沙灣興華街對出地王項目，以及香港小輪（0050）及帝國的屯門第48區青山公路青山灣段項目。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，過去19年來第5次錄得「零動工」的月份；至於對上4次出現「零動工」的月份，要追溯至2016年6月、2013年11月、2009年5月及2005年1月。他續指出，疫情肆虐，社會工商活動皆受不同程度的延緩，春節後工人回港上班亦受到影響，政府亦暫停部分服務，拖慢動工步伐。他預計，首季動工量亦會持續放緩。

去年12月私宅動工涉3386伙

另今年首月落成的私人住宅項目僅421伙，來自屯門弦海（371伙）及土瓜灣高山道18至24號（50伙），較去年12月718伙按月跌41.4%，涉及伙數連跌4個月，為近5個月新低。

1月僅421伙落成 連跌4月

至於獲批的建築圖則，該署今年1月共批出14份，包括4項住宅及商住發展、4項商業發展、2項工廠及工業發展，以及4項社區服務發展，相較去年12月批出的17份建築圖則為少。今年1月批出的圖則中，包括太古地產（1972）持有位於灣仔永豐街8至10號、12至18號的項目，鄰近太古廣場三期，現為服務式住宅STAR STUDIOS，獲批建1幢23層高（於2層地庫之上）商廈，涉10.95萬方呎。

太古灣仔批建1幢23層高商廈

住宅項目方面，恒地（0012）持有的九龍城南角道4至24號，則獲批建1幢24層高商業物業，住宅涉及9.76萬方呎，另設近2萬的商業設施。由雅居樂（3383）副主席陳卓賢或有關人士在2019年2月以11.6億元投得的大嶼山長沙官地，獲批建24幢2層高洋房，另設1幢2層高會所，總樓面約8.9萬方呎。期內批出較大規模的住宅項目，則位於元朗錦田北，獲批建7幢4層高（包括1層地庫）的住宅大廈，總樓面約13.76萬方呎。項目申請人為DELIGHT WORLD LIMITED，其註冊董事李穎賢、楊美美及葉宏德，3人均為律師，過往曾為新世界（0017）收購物業。