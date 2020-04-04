Adidas向德政府尋求84億援助

Adidas在2019年的利潤達19億歐元（約159億港元）。該公司估計，由於疫情令中國門店早前關閉，預計首季在華收入減少10億歐元。它尚未發布有關歐洲和北美門店停業的銷售影響預測。Adidas早前原打算利用德國的紓困法案，延後為德國的門店交租，被輿論批評其濫用原本給予受困企業的援助。Adidas稱，已繼續交租，並為此前的押後交租計劃道歉。不過全球第二大成衣零售商H&M及德國運動品牌Puma等歐洲大型零售商，也曾透露暫停交租的打算。

H&M Puma計劃暫停交租

受疫情影響，H&M的3月銷售額大跌46%。上月是其第二財季的首個月，它預計當季業績將錄得虧損。H&M上月底因應疫情臨時關閉全球約70%門店，目前正考慮裁員、債務融資等措施，以改善公司的流動性。雖然疫情期間，電動車大廠特斯拉（Tesla）在中國和美國的廠房需要停工，但第一季仍能交付8.84萬輛電動車，高於去年同期的6.3萬輛，交付量較分析師預期佳，周四盤後股價急升13%。

（綜合報道）

[國際金融]