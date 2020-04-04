產油國下周一視像會議商穩油價

布油再升9%見32.6美元

美國總統特朗普周四發推文，透露自己預計沙特和俄羅斯將同意將日產量減少約1000萬桶，相當於全球產量一成，刺激國際油價周四升逾兩成。布蘭特期油昨午夜前升9%至每桶32.6美元，紐約期油升逾4%至每桶26.5美元。不過國際能源署（IEA）質疑，即使減產1000萬桶仍不足以支持油價。俄羅斯能源部長諾瓦克（Alexander Novak）稱，不會再計劃提高產量，願意與油組及其他產油國合作，以穩定油市。美國一名高級官員向路透社稱，美國仍在等待沙特和俄羅斯的減產細節，預計將有頗大的減幅，惟白宮不會要求美國的石油公司加入協調減產。特朗普定於周五與美國石油企業高層會面，商討油市狀况。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）稱，沒有理由認為，特朗普與沙特及俄羅斯的對話不能取得成果。當被問及美國油企是否加入減產，庫德洛稱，不會干預美國油氣產業的運作，相信美國油企已因為油價下跌而減產。《金融時報》報道，美國頁岩油商發起游說活動，爭取美國政府對沙特和俄羅斯實施新制裁，以迫使產油國減產支撐油價。

（綜合報道）

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