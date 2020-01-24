美職位流失直逼海嘯高峰 餐廳酒吧重災 道指早段挫260點

美國上月休旅及招待行業的就業人數減少45.9萬，主要減幅來自餐廳及酒吧。教育及醫療保健失去7.6萬個職位，專業和商業服務也失去5.2萬個職位，建築行業的職位也有所減少。由於最新的非農報告僅覆蓋至3月中的數據，尚未完全反映疫情惡化對就業市場的影響。事實上，過去兩周的美國首次申領失業救濟人數合共達到1000萬人，預示未來的非農職位數據將會惡化。

新領失業救濟人數 反映職位流失未見底

最新數據顯示，被臨時裁減的人手增加1倍以上，達到180萬人。失業不足5周的工人增75％至150萬人。長期失業者增加了17.7萬，總數增至150萬人。穆迪分析首席經濟師贊迪（Mark Zandi）預期，當一個月後（5月8日）公布4月非農數據時，就會看到美國就業市場損失約1000至1500萬個職位。

國會預算辦公室：失業率將破10％

牛津經濟研究院（Oxford Economics）更預測，美國到5月將失去2790萬個職位，失業率將達到16％。這意味自2010年以來，美國連續113個月（截至2月）的職位增長將全部失去。流失的職位將遠高於2007至09年金融海嘯期間所失去的870萬個職位。國會預算辦公室（CBO）預期，第二季失業率將超過10％。標普全球（S&P Global）及畢馬威等經濟師都預期失業率將迅速上升。美國歷來最高的月度失業率於1982年尾在列根政府任內所創，達到10.8％。

標普全球首席美國經濟師博維諾（Beth Ann Bovino）預計，今次由疫情引發的經濟困境，可望相對較快復蘇，但對就業市場的影響，可能要數年才能完全復元 。她估計，美國就業市場失去的職位，要至2022年底才能恢復，考慮到人口增長，美國失業率將要至2023年才能降至近期的低位。

ISM非製造業指數顯著回落

受疫情影響，昨公布的3月ISM非製造業指數跌至52.5，較2月的57.3顯著回落。美國3月服務業採購經理指數（PMI）終值，由2月的49.4降至39.8，反映服務業活動急劇收縮，但這數值已較原先預期好。美國3月綜合PMI終值，亦由49.6降至40.9。

歐元區服務業活動亦迅速惡化。3月歐元區服務業PMI終值為26.4，是1998年7月有紀錄以來最低。歐元區3月綜合PMI終值亦跌至29.7，同樣是歷史低位。西班牙、法國及德國的服務業PMI同創歷來新低。疫情嚴重的意大利，服務業PMI更跌至17.4，較金融海嘯最惡劣的時期更低。

（綜合報道）

[國際金融]